Aserbaidschans Para-Schütze ist Europameister

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Para Schütze Kamran Zeynalov gewann bei der Europameisterschaft in Osijek (Kroatien) die Goldmedaille im Luftpistolenschießen über 10 m.

Mit 235,6 Punkten belegte er den ersten Platz.

Zuvor hatte Zeynalov bereits bei der Kontinentalmeisterschaft zusammen mit Aybaniz Babayeva in der Mischungskonkurrenz über 10 m (P6) Silber gewonnen und auch im Einzelwettbewerb mit der Pistole über 50 m die Silbermedaille errungen.