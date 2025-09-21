Ruandas Präsident Paul Kagame beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

Baku, 21. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Ruanda, Paul Kagame, hat am 21. September seinen offiziellen Besuch in Aserbaidschan beendet.

Wie AZERTAC berichtet, wurde am internationalen Flughafen Heydar Aliyev, wo die Nationalflaggen beider Länder wehten, eine Ehrenformation für den ruandischen Staatschef gehalten.

Der Präsident der Republik Ruanda wurde von Aserbaidschans stellvertretendem Premierminister Samir Scharifov, dem stellvertretenden Außenminister Samir Scharifov sowie weiteren offiziellen Vertretern verabschiedet.