Tokajew: Wir begrüßen Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien

New York, 24. September, AZERTAC

„Wir begrüßen die Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien unter der Vermittlung des Präsidenten der Vereinigten Staaten.“

AZERTAC sagte dies Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew, in seiner Rede bei der hochrangigen Debatte im Rahmen der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier in New York.

„Das zeigt, dass selbst tief verwurzelte Konflikte durch Diplomatie und gesunden Menschenverstand gelöst werden können. Kasachstan, das sich diesem Prinzip verpflichtet fühlt, setzt konsequent auf Diplomatie, Spannungsabbau und auf Dialog statt auf Gewalt“, fügte er hinzu.

