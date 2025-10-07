Usbekischer Präsident: Wir müssen Zusammenarbeit mit führenden Ländern fortsetzen

Gabala, 7. Oktober, AZERTAC

„Es ist mir eine große Ehre, mich in Gabala aufzuhalten – einem der ältesten Handelszentren der Welt. Das historische und kulturelle Erbe dieses alten Landes und sein Entwicklungspotenzial erinnern uns erneut an die tief verwurzelte Zusammenarbeit unter den Turkstaaten“, sagte Schawkat Mirsijojew, Präsident der Republik Usbekistan, in seiner Rede beim 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS).

Der usbekische Präsident sprach Präsident Ilham Aliyev seinen herzlichen Dank für gastfreundliche Aufnahme aus.

„Die mit Armenien unterzeichnete Erklärung ist ein entscheidender Schritt zur Sicherung von Frieden und Stabilität in der Region. Dieses Ergebnis ist ein eindeutiger Beweis für den politischen Willen und die Führungsstärke Aserbaidschans.

Wir müssen die Zusammenarbeit mit den führenden Ländern der Welt fortsetzen. Wir schätzen auch die Bemühungen des Präsidenten der Republik Türkei, Recep Tayyip Erdogan, zur Förderung von Stabilität und Fortschritt in der Region sehr. Ich bin überzeugt, dass wir uns im Rahmen unserer Zusammenarbeit künftig häufiger treffen sollten. Dies wird dazu beitragen, den politischen Dialog zwischen unseren Ländern zu vertiefen und unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen“, betonte Präsident Mirsijojew.