Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a passé, samedi 12 juillet, un coup de fil au président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

Le président Ilham Aliyev a chaleureusement félicité le peuple turc frère à l’occasion de la décision de l’organisation terroriste PKK de se dissoudre et de déposer les armes. Le chef de l’État a souligné que cette évolution majeure représente un brillant triomphe de la politique résolue, du leadership fort, de la volonté inébranlable, de l’unité et de la solidarité nationales sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan.

Au cours de l’entretien téléphonique, le président Ilham Aliyev a qualifié cette étape vers l’objectif « une Türkiye sans terrorisme » de tournant important contribuant à la paix et à la stabilité dans la région. Il a souhaité plein succès à l’État et au peuple turcs dans la mise en œuvre complète de cette décision.

Le président Recep Tayyip Erdogan a exprimé ses remerciements à Ilham Aliyev pour son soutien et son attention, soulignant le développement réussi des relations d’amitié et de fraternité entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye dans tous les domaines.

Au cours de la conversation, les chefs d’État ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de l’alliance stratégique entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye.