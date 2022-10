Astana, 13 octobre, AZERTAC

Astana accueille jeudi 13 octobre la réunion plénière du 6ème Sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, participe à la réunion.

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont posé pour une photo de famille.

Tout d’abord, l'ordre du jour de la réunion plénière a été adopté.

Ensuite, le Koweït a obtenu le statut d'État membre de la CICA. Ainsi, il est devenu le 28ème État membre de la CICA. Le Turkménistan a rejoint la CICA en tant qu'État observateur.

S'adressant à l'événement, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, président de la CICA, a abordé le travail accompli depuis le 5ème Sommet.

Puis, le message vidéo du Secrétaire général des Nations Unies António Guterres aux participants à la réunion a été projetée.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev est intervenu lors de la réunion plénière.

X X X

Ensuite, d'autres chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que des chefs de délégations ont pris la parole.

La réunion plénière a constitué une occasion pour discuter des projets de transformation de la CICA en une organisation internationale à part entière.

Le Kazakhstan présidera la CICA pour les deux prochaines années, 2022-2024.

La réunion plénière s’est soldée par l’adoption de la Déclaration d'Astana et d'autres documents.

La Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance est un forum international réunissant des pays asiatiques.

La CICA est un forum multinational pour renforcer la coopération en vue de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Asie. C'est un forum fondé sur la reconnaissance qu'il existe un lien étroit entre la paix, la sécurité et la stabilité en Asie et dans le reste du monde.

Le 6ème Sommet était consacré au 30ème anniversaire de l'initiative de convocation de la CICA et s'est tenu sous la présidence du Kazakhstan. 11 chefs d'État, dont ceux de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, de la Russie, de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan, de l'Irak, de la Palestine, du Tadjikistan, ainsi que le Premier ministre du Pakistan, l'émir du Qatar, le vice-président du Vietnam, le vice-président et cinq ministres de la République populaire de Chine, le président du Bélarus, observateur auprès de la CICA, ont pris part au sommet.