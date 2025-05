L’Azerbaïdjan et le Maroc discutent de leur coopération culturelle

Bakou, 8 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la culture, Adil Karimli, a rencontré le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, Mohamed Mehdi Bensaid.

Adil Karimli a déclaré que les relations entre les deux pays étaient à haut niveau dans tous les domaines, y compris la culture. Le ministre a également rappelé avec plaisir sa visite dans ce pays ami en 2023 et ses rencontres tenues.

Il a été souligné que la culture était l’un des outils importants de rapprocher les peuples des deux pays. En 2008 et 2010, les Journées de la culture azerbaïdjanaise ont eu lieu au Maroc, et en 2009 et 2011, les Journées de la culture marocaine se sont tenues à Bakou.

L’accent a été mis sur l’importance d’organiser à nouveau des journées culturelles mutuelles.

Mohamed Mehdi Bensaid a remercié son homologue azerbaïdjanais pour la rencontre. Le ministre marocain a également souligné que les liens entre son pays et l'Azerbaïdjan se développaient avec succès dans divers domaines.

Au cours de la conversation, les parties ont procédé à un échange de vues sur l’organisation des journées culturelles mutuelles et d'autres questions d'intérêt.

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Royaume du Maroc, Nazim Samadov, a assisté à la rencontre tenue au Centre international du mougham.