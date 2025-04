Le 1er Forum culturel du monde islamique débute à Choucha

Choucha, 17 avril, AZERTAC

Le 1er Forum culturel du monde islamique portant sur le thème « La sauvegarde et revitalisation du patrimoine culturel pendant la période post-conflit » a débuté ce jeudi à Choucha.

Emin Husseynov, représentant spécial du président de la République dans les régions d'Aghdam, Fuzouli et Khodjavend, Aydin Karimov, représentant spécial du Président de la République d’Azerbaïdjan dans la région de Choucha, Farid Djafarov et Seadet Youssifova, vice-ministres azerbaïdjanais de la Culture, ainsi que des experts internationaux et d’autres personnes participent à ce forum.

L’objectif principal du forum est de protéger et de restaurer le patrimoine culturel, détruit dans les régions pendant la période post-conflit, ainsi que de renforcer la coopération entre les pays du monde islamique dans ce domaine.