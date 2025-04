Le 30 avril, c’est la Journée internationale du jazz

Bakou, 30 avril, AZERTAC

Aujourd’hui, c’est la Journée internationale du jazz.

L'édition 2025 de la Journée internationale du jazz, organisée par l'UNESCO et le Herbie Hancock Institute of Jazz, est célébrée le 30 avril dans plus de 190 pays. L'hôte mondial de cette année est la ville d'Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Pendant cinq semaines, une série de spectacles de jazz, de programmes éducatifs et d'événements communautaires se dérouleront dans toute la ville d'Abou Dhabi. Le 30 avril, l'Etihad Arena, la plus grande salle de spectacle de la région, accueillera notamment le concert mondial All-Star 2025 de la Journée internationale du jazz, retransmis dans le monde entier. Le spectacle sera diffusé sur YouTube, Facebook et UN WebTV.

S'appuyant sur la dynamique de la Journée internationale du jazz, le Mois du jazz d'Abou Dhabi prolonge les festivités mondiales et renforce la présence du jazz dans la région. Il propose des spectacles en direct, des concerts itinérants, des ateliers, des résidences d'artistes et des événements éducatifs, soulignant les liens entre le jazz et diverses traditions musicales et disciplines artistiques.

Parallèlement au concert mondial, l'UNESCO invite les écoles, les universités et les organisations non gouvernementales du monde entier à célébrer la Journée internationale du jazz. De leur côté, les salles de spectacle, les centres communautaires, les parcs, les bibliothèques, les musées, les restaurants, les clubs et les festivals ont organisé de nombreuses activités, tandis que les radios et télévisions publiques ont diffusé du jazz le jour même et les jours suivants.

Concert mondial

Sous la direction de la légende du jazz, le pianiste Herbie Hancock, et animé par l'acteur oscarisé Jeremy Irons, le concert mondial « All-Star » sera l'occasion d'entendre une brochette d'artistes venus des quatre coins du monde, dont les pianistes John Beasley et Kenny Barron (États-Unis), Danilo Perez (Panama), A Bu (Chine), les chanteurs Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves (États-Unis) et Varijashree Venugopal (Inde), les saxophonistes David Sanchez (Porto Rico), Tia Fuller (États-Unis) et Tomoaki Baba (Japon) ; les contrebassistes Linda May Han Oh (Australie), John Patitucci (États-Unis) ; le batteur Terri Lyne Carrington (États-Unis) ; le violoncelliste Arqam Al Abri (Émirats arabes unis) ; la flûtiste Elena Pinderhughes (États-Unis), et bien d'autres artistes encore.

Le 30 avril, les enseignants et les étudiants du monde entier profitent aussi de la Journée internationale du jazz pour en apprendre davantage sur l’histoire et l’héritage extraordinaire de la musique jazz. Consultez la vidéothèque et les ressources éducatives gratuites de l'UNESCO.

Une musique d'improvisation et de création collective

La Journée internationale du jazz permet de sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz en tant que force de paix, d'unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples, ainsi qu'en tant qu'outil pédagogique. En cette Journée internationale, de nombreux gouvernements, organisations de la société civile, établissements d'enseignement et particuliers actuellement engagés dans la promotion du jazz saisissent l'occasion de favoriser une plus grande appréciation, non seulement pour la musique, mais aussi pour la contribution qu'elle peut apporter à la construction de sociétés plus inclusives.

La Journée internationale du jazz a connu des succès extraordinaires au cours de la dernière décennie, devenant la plus grande célébration annuelle du jazz au monde. Il s'agit d'un mouvement mondial, engageant des personnes chaque année, sur tous les continents, par le biais de programmes éducatifs, de performances, de sensibilisation communautaire et de couverture médiatique.

Pourquoi le jazz ?

Le jazz fait tomber les barrières et crée des opportunités de compréhension mutuelle et de tolérance ;

C'est un vecteur de la liberté d'expression ;

C'est un symbole d'unité et de paix ;

Il permet de réduire les tensions entre les individus, entre les groupes et entre les communautés ;

Il encourage l'innovation artistique, l'improvisation, de nouvelles formes d'expression et favorise l'inclusion de formes de musique traditionnelles dans de nouveaux courants;

Il stimule le dialogue interculturel et valorise les jeunes issus de milieux marginaux.

En novembre 2011, la Conférence générale de l'UNESCO a fait du 30 avril la « Journée internationale du jazz ». Cette Journée internationale rassemble des communautés, des écoles, des artistes, des historiens, des universitaires et des passionnés de jazz du monde entier pour célébrer et découvrir l'art du jazz, ses racines, son avenir et son impact. Cette forme d'art internationale importante est célébrée pour la promotion de la paix, le dialogue entre les cultures, la diversité et le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, l'éradication de la discrimination, la promotion de la liberté d'expression, la promotion de l'égalité des sexes et le renforcement du rôle des jeunes dans le changement social. (ONU)