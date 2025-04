Le jury de la 78e édition du Festival de Cannes dévoilé

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Le jury de la 78e édition du Festival de Cannes a été dévoilé ce lundi 28 avril. Les noms des célébrités qui siégeront aux côtés de la présidente du jury, l'actrice française Juliette Binoche, sont désormais connus.

L'équipe est formée de 4 femmes et 4 hommes du monde du cinéma et de la culture. Du côté des femmes, ce sont la comédienne américaine Halle Berry, la réalisatrice et scénariste indienne Payal Kapadia, l’actrice italienne Alba Rohrwacher et la romancière française Leïla Slimani qui formeront la moitié du jury. Les membres masculins du jury sont le réalisateur, documentariste et producteur congolais Dieudo Hamadi, le réalisateur et scénariste coréen Hong Sangsoo, le réalisateur, scénariste et producteur mexicain Carlos Reygadas et l’acteur américain Jeremy Strong.

Pour cette 78e édition du festival, qui se tiendra du 13 au 24 mai 2025, 21 films sont en compétition officielle.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le légendaire acteur américain Robert De Niro recevra une Palme d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. (Agence Anadolu)