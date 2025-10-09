Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev est en visite au Tadjikistan VIDEO

Douchanbé, 9 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est arrivé le 9 octobre à Douchanbé où il participera, à l’invitation de son homologue tadjik Emomali Rahmon, à une réunion du Conseil des chefs d’Etat de la Communauté des Etats Indépendants (CEI).

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président azerbaïdjanais à l’Aéroport international de Douchanbé.

Le président Ilham Aliyev a été accueilli à sa descente d’avion par Rustam Emomali, président de l’Assemblée nationale tadjike, et d’autres personnalités officielles.