Leyla Aliyeva assiste à la présentation du documentaire « Hirkan » à Guébélé

Guébélé, 30 octobre, AZERTAC

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et présidente de l’Association IDEA (Dialogue international pour la protection de l’environnement), Leyla Aliyeva, a assisté le 29 octobre à la cérémonie de présentation du film documentaire « Hirkan », organisée au Centre de conférences Heydar Aliyev à Guébélé.

Le film constitue une nouvelle production réalisée dans le cadre du projet spécial de l’Association IDEA intitulé « Les 12 merveilles de l’Azerbaïdjan » et est consacré au parc national de Hirkan, l’un des joyaux naturels de l’Azerbaïdjan, et met en lumière son écosystème unique, sa faune et sa flore rares, ainsi que les efforts déployés pour sa préservation. Le film a été réalisé par Igor Bychnev.

À l’initiative de Leyla Aliyeva, huit films documentaires ont déjà été produits dans le cadre de ce projet, contribuant largement à la promotion du riche patrimoine naturel de l’Azerbaïdjan.

Le projet couvre douze parcs nationaux d’importance majeure pour la conservation de la nature : Aghgöl, Chirvan, Hirkan, Altyaghadj, Abchéron, Chahdag, Göygöl, Samour-Yalama, Qizilaghadj, Akhar-Bakhar, Ilissou et Zenguézour.