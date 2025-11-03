Leyla Aliyeva participe à la conférence EcoMind 2025

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Mme Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et présidente de l’Association IDEA, a participé, dimanche 2 novembre, à la conférence EcoMind 2025 qui s'est tenue à l'École européenne d'Azerbaïdjan.

La conférence, organisée conjointement par l’Association IDEA et l'École européenne d'Azerbaïdjan, vise à promouvoir la responsabilité environnementale chez les enfants et les jeunes, et à encourager l'intégration des connaissances environnementales et de la pensée écologique dans les processus d'enseignement scolaire.

Tout d'abord, Leyla Aliyeva a visité une exposition d'objets artisanaux créés par des écoliers, reflétant leurs idées sur les problèmes environnementaux, leurs solutions possibles et la conservation de la nature.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence, Leyla Aliyeva a souligné l'engagement actif des jeunes dans les initiatives environnementales et a insisté sur l'importance de leur sens des responsabilités en matière de protection de l'environnement. Elle a affirmé qu'inculquer à chaque écolier des valeurs écologiques est la garantie d'un avenir vert pour le pays.

La conférence s’est poursuivie par un programme artistique.