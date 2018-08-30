باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف استقبل رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة. والتقطت صورة تذكارية لرئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الجورجي. ثم تناول رئيس أذربيجان الهام علييف ورئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة غداء عمل.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء الجورجي

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