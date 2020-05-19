النار والماء معا... قصة ينبوع في اغستافا

أغستافا، 19 مايو، رسلان نوفروز أوغلو، أذرتاج

عجائب الطبيعة لا حصر لها. على الرغم من أنه يقال إنه من المستحيل أن الماء والنار يكونان معا، إلا أننا أحياناً نرى الانسجام بينهما. تقع واحدة من هذه العجائب الطبيعية في مقاطعة أغستافا (Agstafa) تخلق الشعلة الخارجة من الينبوع صورة عجيبة.

تفيد أذرتاج أن الينبوع الذي يقع بالقرب من بلدة سال أوغلو (Saloğlu) في المقاطعة على ضفاف نهر كور يجذب اهتمام المارة لسنوات عديدة. كما يطلق السكان على الينبوع "المياه المشتعل" الذي يرتفع إلى السطح مع الغاز ويشتعل باستمرار.

في السبعينيات من القرن الماضي تم استكشاف النفط في هذه المناطق ولهذا الغرض أجريت اعمال التنقيب في بعض الأماكن. في واحدة من هذه الحفريات لم يخرج النفط ولكن خرج الماء. إلى جانب أنه كان صالحاً للشرب تبين أنه يحتوي على مواد علاجية. يقول أحد سكان المنطقة يوتلشو أغاجانوف إن المياه المتدفقة من الينبوع تحتوي على الكبريت: "تشفي هذه المياه الجروح في الجسم. يمكن أيضاً شربه. له أيضاً العديد من الفوائد للجهاز الهضمي. أنا شخصياً آتي أحياناً وآخذ هذه المياه إلى المنزل".

وقال المقيم الآخر مطلب علييف إن الشاي المخمر من الربيع كان له طعم رائع. يستخدم سكان بلدتي سال أوغلو وبويلو وكذلك سكان قرى كوريترافي والمناطق الأخرى المياه من الينبوع المشتعل.

إن الخصائص العلاجية للمياه ، وتناغمها مع اللهب ، ومدى ملاءمتها للشرب تزيد من اهتمام الناس في هذا العين. ويقف المارة ليشربوا الماء. كما أنه يتدفق من النبع المشتعل الى قرية بويلو القريبة من هذه المنطقة.