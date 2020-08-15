القضاء على الأضرار الملحقة بالسكان نتيجة القصف المدفعي الذي قام به العدو الارميني في توفوز

توفوز، 15 أغسطس، رسلان نوفروز أوغلو، أذرتاج تلقت القوات المسلحة الأرمنية ضربة أخرى في اتجاه منطقة توفوز خلال معارك يوليو من هذا العام بعد شهر أبريل وعمليات ناختشيفان الناجحة للجيش الأذربيجاني. تم الرد بشكل مناسب على الاستفزازات التي قام بها العدو في اتجاه مقاطعة توفوز على الحدود الأرمنية الأذربيجانية. ووفقاً للطبيعة الأرمنية، أطلقت القوات المسلحة لبلد الاحتلال مرة أخرى النار بشكل مكثف على السكان المدنيين والمناطق السكنية بأسلحة من العيارات الكبيرة والمدفعية الثقيلة. وجراء هذا القصف، ألحقت أضرارا كبيرة بسكان تلك القرى وممتلكات الدولة ومرافق البنية التحتية. وقع الرئيس إلهام علييف على الفور مرسوماً لإزالة الأضرار.

تفيد أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص المبلغ بقدر1 مليون مانات من الصندوق الاحتياطي لرئيس أذربيجان الوارد في ميزانية الدولة لعام 2020 لصالح وزارة الطوارئ لإزالة الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين في قرى أغدام ودوندار غوشتشو ووحيدلي وعلي بيلي ويوخاري أويسوزلو وأشاغي أويسوزلو لمقاطعة توفوز نتيجة القصف المكثف من قبل العسكريين الأرمن. بعد وقت قصير من صدور المرسوم بدأت أعمال الإعمار في القرى.

حاليا، يجري العمل على قدم وساق في هذه القرى. قال منفذ العمل راسم صادقوف إنه بدأ أولاً بهدم المنازل المدمرة وتنظيف المنطقة. تم إحضار المعدات والقوى العاملة الكافية في المنطقة لإكمال الأعمال في وقت قصير. وقال أيضاً "سنحاول استكمال هذا العمل والسماح للمواطنين بالانتقال إلى منازلهم الجديدة في أسرع وقت ممكن".

أعرب السكان عن شكرهم للرئيس إلهام علييف على الاهتمام والرعاية.

تقول كولبانيز تقييفا وهي من سكان قرية وحيدلي، إن هذه الرعاية تظهر أن الدولة ورئيس الجمهورية دائمًا معنا: "أثناء المعارك في يوليو تضررت منازل القرويين بشدة. وشكراً لرئيسنا أثبت، كما هو الحال دائمًا، أنه معنا ولم يتركنا وحدنا. هذا يشجعنا أكثر. إننا نثق في رئيسنا وجيشنا. يظل جميع سكان القرية في منازلهم ، ويعملون في الزراعة. لا أحد يخاف من العدو.

تقوم ثريا رستاموفا والتي أصيب منزلها بقذيفة بالأعمال المنزلية اليومية أيضًا وذلك على الرغم من استفزازات العدو. وقالت "خلال القتال اطلق العدو النار على منازل الناس. أصابت إحدى تلك القذائف منزلي ودمرته. ومع ذلك، لم نذهب إلى أي مكان، فنحن في المنزل ونعمل في الفناء الخلفي. أنا ربة منزل وأعيش وحدي في المنزل. أنا منخرط في الزراعة. مزاجنا مرتفع. وقالت: "شكراً لدولتنا التي تبني منزلاً جديداً لي".

وتجدر الإشارة إلى أن سكان القرية الحدودية يعملون بشكل أساسي في الزراعة وتربية الدواجن البيتية.