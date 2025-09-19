أذربيجان تقدم ممثلها الأول في بينالي الزجاج الدولي في صوفيا: سجاد "درويش"

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

شاركت أذربيجان لأول مرة في بينالي الزجاج الدولي الخامس، حيث حضر المعرض أكثر من 200 فنان من الزجاج من 50 بلدا.

مثل مهَر محرموف أستاذ كلية الفنون بجامعة قراباغ وفنان الزجاج أذربيجان بعمله الفريد "الدرويش". وأكد المدير الفني للبينالي البروفيسور قسطنطين فالتشيف أن مشاركة أذربيجان في هذا المعرض الدولي تمثل خطوة مهمة من منظور التبادل الثقافي الدولي.

وأشارت مديرة المعرض الوطني أنيليا نيكولايفا إلى أن الزجاج أصبح وسيلة رئيسية للتعبير في النحت المعاصر. كما شددت المديرة التنفيذية الدكتورة ليوبوميرا فالتشيفا ناندول على تنوع الأعمال المعروضة في المعرض.

كما يضم المعرض أعمال فنانين بارزين مثل فاتسلاف تسجلر التشيكي ودايل تشيولي الأمريكي ولوتشو بوباكو اسطى مرانو الأمريكي وخان دي كلايفر الهولندي وغيرهم.