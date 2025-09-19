حفل استقبال رسمي لرئيس رواندا

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

جرى 20 سبتمبر اليوم حفل استقبال رسمي لرئيس جمهورية رواندا بول كاغامه في العاصمة باكو.

وقد اصطف حرس الشرف في الساحة المزينة بأعلام كلا البلدين تكريما لمقدم الرئيس الرواندي.

واستقبل الرئيس إلهام علييف رئيس رواندا بول كاغامه.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية للرئيس الرواندي.

ثم عزف النشيدان الوطنيان الرواندي والأذربيجاني.

واستعرض حرس الشرف أمام الرئيسين الأذربيجاني إلهام علييف والرواندي بول كاغامه تحت أصداء النشيد العسكري.

وفي ختام المراسم التقطت صورة رسمية لرئيسي الدولتين.