رئيسا أذربيجان ورواندا يحضران حفل تبادل الوثائق الأذربيجانية االرواندية ويدليان ببيانين صحفيين محدث

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

جرى في العشرين من سبتمبر اليوم حفل تبادل الوثائق الموقع عليها بين جمهوريتي أذربيجان ورواندا بحضور رئيسي البلدين إلهام علييف وبول كاغامه.

وتبادل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الدولة المكلف بالتعاون الإقليمي في وزارة الخارجية الرواندية جيمس كاباريبي وثائق التالية بين أذربيجان ورواندا:

- الاتفاقية بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية رواندا بشأن النقل الجوي،

- الاتفاقية بين وزارة العلوم والتعليم الأذربيجانية ووزارة التعليم الرواندية حول التعاون في مجال التعليم،

- مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة الأذربيجانية ووزارة الزراعة والموارد الحيوانية الرواندية.

كما تبادل سفير أذربيجان المعتمد في رواندا روسلان نصيبوف ونائبة المدير التنفيذي لمجلس التنمية الرواندي السيدة جوليانا كانغيلي موغانزه وثيقتي:

- برنامج التعاون لتنفيذ مذكرة التفاهم بين كالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني "أسان خدمت" ومجلس التنمية الرواندي حول إنشاء آلية لتقديم خدمات حكومية متطورة،

- مذكرة التفاهم بين وكالة تشجيع الصادرات والاستثمارات الأذربيجانية ومجلس التنمية الرواندي.

ثم أدلى رئيسا أذربيجان ورواندا ببيانين صحفيين عقب حفل تبادل الوثائق.

بيان الرئيس إلهام علييف:

- السيد الرئيس المحترم،

الضيوف الكرام، السيدات والسادة،

بدايةً، أود أن أعبر عن شكري للسيد الرئيس لزيارته أذربيجان والتقينا آخر مرة في نوفمبر الماضي في باكو خلال مؤتمر الكوب29 وحينها دعوت السيد الرئيس لزيارة رسمية أذربيجان وأنا ممتن جدًا لقبوله دعوتي وهو اليوم في زيارة رسمية في بلدنا.

وأنا واثق من أن هذه الزيارة ستعطي العلاقات الثنائية دفعة إضافية وقد ناقشنا جوانب مختلفة من تعاوننا وأعربنا عن إرادتنا المشتركة لتعميق وتوسيع شراكتنا ورواندا وأذربيجان شريكان وصديقان جيدان ونشارك في مختلف المحافل الدولية وندعم بعضنا بعضا دائمًا وخلال رئاستنا لحركة عدم الانحياز وقفت رواندا دائمًا إلى جانبنا وقد دعمتمونا لانتخابنا رئيسًا ثم لتمديد رئاستنا كما دعمت رواندا وانضمت إلى معظم مبادراتنا الرامية إلى تعزيز التضامن داخل حركة عدم الانحياز ونتعاون بشكل فعال دائمًا داخل الأمم المتحدة وندعم بعضنا بعضا بشكل متبادل.

ويسعدني أن علاقاتنا أصبحت أكثر توجهاً نحو النتائج في السنوات الأخيرة وقامت وفود مختلفة من أذربيجان بزيارات رواندا وزار وفد من مؤسسة حيدر علييف رواندا العام الماضي وأشكر السيد الرئيس على استضافته نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف السيدة ليلى علييفا وقد أعجبها التطور واسع النطاق لبلدكم وتعلق شعبكم بالدولة والاستقلال وسياستكم المستقلة. ونحن سعداء لأن مؤسسة حيدر علييف كان لديها فرصة لدعم برامج التعليم في بلدكم وبالمناسبة، أعتقد أن هذا المجال يجب أن يكون أحد أولوياتنا في العلاقات الثنائية وقبل زيارة السيد الرئيس اطلعت على بعض البيانات ورأيت أن هناك طالبًا واحدًا فقط من رواندا يدرس في أذربيجان وأعتقد أنه يمكننا العمل معًا لزيادة عدد الطلاب ربما من خلال منح دراسية حكومية من أذربيجان.

وزار وفد من وزارة الخارجية هذا العام رواندا لبناء تعاون. كما زار وفد من وكالة الخدمات الحكومية "أسان خدمت" والتي تعتبر وكالة رائدة في خدمات الحكومة بهدف إنشاء هيئة مماثلة في رواندا وقد ناقشت هذا مع السيد الرئيس وسيزور أحد مراكز الخدمات الحكومية هذه في أذربيجان وسنكون سعداء جدًا إذا استطعنا تقديم المساعدة التقنية والمالية لإنشاء مثل هذه الهيئة في رواندا.

وناقشنا اليوم الفرص في قطاع الطاقة وكلا البلدين يعمل بنشاط في هذا المجال وكذلك في مجال التعدين الذي يحتمل أن يعزز تعاوننا ونحن فقط بحاجة إلى إقامة المزيد من الاتصالات على مستويات مختلفة وتبادل وفود الأعمال والوزارات المختلفة لمناقشة فرص الأعمال والاستثمار المشتركة.

كما أكدت على استعدادنا للمشاركة في مشاريع الاستثمار في رواندا وأنا واثق من أن زيارة السيد الرئيس ومفاوضاتنا ومحادثاتنا بعد المؤتمر الصحفي ستشكل أساسًا متينًا للشراكة في المجال الاقتصادي والتجاري ولدينا علاقات سياسية ممتازة ونحتاج إلى نفس المستوى من العلاقات في جميع المجالات الأخرى.

وأشكركم، السيد الرئيس، مرة أخرى، على زيارتكم وأتمنى لكم إقامة طيبة.

بيان الرئيس بول كاغامه:

- شكراً لك، الرئيس علييف.

بدايةً، أود أن أعبر لكم عن خالص امتناني لدعوتي لزيارة أذربيجان وعلى كل الجهود المبذولة. أقدر عاليا المجالات التي يمكن للبلدين التعاون فيها.

السيد الرئيس، هناك العديد من أوجه التشابه بين رواندا وأذربيجان وأعتقد أنه يمكننا تطوير هذه القواسم المشتركة لتعزيز التعاون والتقدم بشكل أكبر وأشكركم على موافقتكم لتحقيق ذلك وسنعتمد على الزيارات العديدة والجهود والمفاوضات والاتفاقيات التي تمت بالفعل وسنفعل ذلك من خلال تبادل الزيارات الرسمية التي قام بها مسؤولو حكومتكم عدة مرات وكذلك من خلال ممثلينا الذين زاروا باكو وقد تعلمنا الكثير عن الإمكانيات التي يمكن تحقيقها من خلال هذا التعاون ونرغب في المضي قدماً بزخم أكبر لضمان أن يكون هذا التعاون مثمراً للجميع من خلال الجهود المستمرة وأشكركم مرة أخرى على انفتاح بلدكم على هذا التعاون.

ومن خلال هذا التعاون، كما ذكرتم، يمكنكم الحصول على دعم من بلدنا لتطوير بعض المجالات الرئيسية في قطاعي النفط والتعدين وأتطلع بفارغ الصبر إلى أن أشهد كيف يعمل نظام "أسان خدمت" آلية تقديم الخدمات الحكومية التي أنشأتها أذربيجان ويمكن لنظامنا الاستفادة كثيرا من نموذج "أسان خدمت" وقيل لي أن هذا النظام ليس بمؤثر للغاية من حيث مظهره فحسب، بل ولكن من حيث ما يحققه وما يقدمه للناس أيضا فنرغب في ضمان تعزيز هذا النظام.

وأخيراً والأمر المهم، كما ذكرت سابقاً، السيد الرئيس، أود أن أهنئكم على عمليات التطور الجارية في بلدكم وأنت منخرط في قضية تسريع عملية السلام وقد رأيت الاتفاق الذي توصلتم إليه في الولايات المتحدة اتفاقية السلام وسبب تطرقي إلى هذه المسألة هو أننا نرغب أيضاً في تحقيق اتفاقية سلام لأنفسنا بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولكنكم متقدمون علينا من حيث تحقيق أهداف محددة فلذلك أود أن أهنئكم بهذا الصدد ولكن، السيد الرئيس، أقول لكم في نفس الوقت، اعلموا أن لكم أصدقاء في أفريقيا في رواندا ولذلك نحن راغبين في استخدام فرص الصداقة والتعاون هذه بيننا وبين بلدينا لتسريع ازدهار كلا البلدين وشكراً لكم مرة أخرى.