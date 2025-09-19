رئيسا أذربيجان ورواندا يعقدان لقاء بحضور الوفدين حول مائدة غداء محدث

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

عقد رئيسا جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف ورواندا بول كاغامه لقاء بحضور الوفدين حول مائدة غداء في العشرين من سبتمبر أيلول اليوم بالعاصمة باكو.

ولفت رئيسا الدولتين في اللقاء إلى المستوى العالي للعلاقات السياسية بين أذربيجان ورواندا مؤكدين على ضرورة تنمية تعاون البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقاة والإنسانية بما يواكب مع علاقاتهما السياسية. وتبادل الرئيسان الأذربيجاني والرواندي في هذا السياق وجهات نظر حول مسائل تبادل الخبرات الثنائية في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة والتعليم والطلبة وكذلك فرص تطبيق خبرة "أسان خدمت" الأذربيجانية في الخدمات العامة في رواندا.

كما تناولت المباحثات مسألة توسيع القاعدة القانونية الثنائية بين البلدين.