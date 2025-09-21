الاحتفال بالتراث الموسيقي الأذربيجاني في بريمن بحفل "صوت من الشرق"

برلين، 21 سبتمبر، أذرتاج

احتفلت مدينة بريمن الألمانية بالذكرى الـ140 لميلاد عزير حاجي بكلي مؤسس مدرسة الموسيقى الاحترافية في أذربيجان واليوم الوطني للموسيقى من خلال حفل موسيقي بعنوان "صوت من الشرق".

وأقيم الحفل الذي نظمته سفارة أذربيجان في ألمانيا والمركز الثقافي الأذربيجاني في قاعة "أونسر ليبن فراون كيرشه كريستوفوس" التاريخية، حيث تم دمج الموسيقى الشرقية والغربية.

وقاد الفرقة الموسيقية "أنيما شيرواني" الفنان الأذربيجاني تورال إسماعيلوف، حيث شارك موسيقيون من بريمن في أداء مؤلفات حاجي بكلي إلى جانب أعمال يوهان سباستيان باخ. وشكل الحفل جسرًا ثقافيًا، مقدمًا تجربة موسيقية فريدة للجمهور. وكان الهدف من الحفل هو الترويج الدولي لإرث حاجي بكلي وتقديم الثقافة الموسيقية الأذربيجانية لجمهور أوسع.

كما تضمن البرنامج مزيجًا من الألحان الشرقية والموسيقى الكلاسيكية الأوروبية.