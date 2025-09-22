الرئيس إلهام علييف يجتمع مع المدير التنفيذي العام لشركة بروكفيلد أسيت مينيجمينت في نيويورك

نيويورك، 22 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان في الثاني والعشرين من سبتمبر اليوم بمدينة نيويورك مع المدير التنفيذي العام لشركة بروكفيلد أسيت مينيجمينت بروس فلات إحدى كبريات شركات العالم في مجال الاستثمارات البديلة.

واستذكر بروس فلات زيارته أذربيجان عام 2023م مفيدا أن الانجازات الاقتصادية والتطورات التنمية التي شهدها في أذربيجان قد تركت لديه انطباعات عميقة وشدد على التعاون الناجح بين صندوق النفط الأذربيجاني وشركته يزداد توسعا على مر الزمن.

كما نقل تهانيه بمناسبة النتائج المحرزة بشأن تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن قائلا إن هذا يتيح فرصة سانحة لتعميق التعاون الاقتصادي في المنطقة.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن الارتياح من تطور العلاقات مع الشركة مؤكدا أن هذا يستحدث فرصا واسعة من اجل تنمية إستراتيجية طويلة الأجل للتعاون.

وجرى خلال المحادثة تبادل وجهات نظر حول إمكانيات أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة وآفاق تحول البلد إلى مركز الطاقة الإقليمي.