الرئيس إلهام علييف يجتمع مع الرئيس والمدير التنفيذي العام لشركة نوبيرجير بيرمان في نيويورك

نيويورك، 22 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان في الثاني والعشرين من سبتمبر اليوم بمدينة نيويورك مع الرئيس والمدير التنفيذي العام لشركة نوبيرجير بيرمان جورج فولكير.

وشهد الاجتماع تبادل وجهات نظر حول الوضع الراهن للتعاون بين الطرفين وآفاق تطويرها.

وأكد الرئيس إلهام علييف على إعارة أذربيجان أهمية لتوسيع التعاون مع شركات الاستثمار الكبيرة ومؤسسات المالية الدولية معبرا عن ثقته في هذا السياق في استمرار الشراكة مع شركة نوبيرجير بيرمان استمرارا ناجحا.

وجرى التأكيد خلال المحادثة على مساهمة الشراكة المثمرة القائمة بين صندوق النفط الأذربيجاني وهذه الشركة منذ عام 2016م في تطور قطاع أذربيجان المالي وتوسع فرص البلد الاستثمارية الدولية.

وقدم جورج فولكير معلومات حول فعاليات الشركة المالية والاستثمارية العالمية معبرا عن ارتياحه من التعاون فيما شدد على أهمية التطورات الاقتصادية الجارية في المنطقة بالنسبة لشركته مفيدا أنها تقيّم فرصا موجودة لتوسيع الشراكة ضمن مشاريع جديدة.