الرئيس إلهام علييف يجتمع مع الرئيس والمدير العام لشركة بلاكستون في نيويورك

نيويورك، 23 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان في الثاني والعشرين من سبتمبر اليوم بمدينة نيويورك مع الرئيس والمدير العام لشركة بلاكستون جوناتان غراي.

وأكد كوناتان غراي أن الإصلاحات الاقتصادية والتطورات التنموية المنفذة في أذربيجان تتيح فرصا جذابة للمستثمرين الدوليين مشيرا إلى اهتمام شركته بتوسيع التعاون الناجح مع صندوق النفط الأذربيجاني وأشاد ببيئة الاستثمار المواتية المتشكلة في البلد.

وقال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان تخصص أهمية كبيرة للتعاون مع مؤسسات المالية الرائدة العالمية مؤكدا أن البيئة الاقتصادية المتشكلة على أساس مبادئ الاستقرار والنزاهة والتنمية المستدامة في البلد تشكل أرضية ملائمة لشراكات جديدة.