الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يصلان الى مقر الأمم المتحدة

نيويورك، 23 سبتمبر، أذرتاج

وصل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في الثالث والعشرين من سبتمبر اليوم الى مقر منظمة الامم المتحدة بمدينة نيويورك للاشتراك في مناقشات رفيعة المستوى ضمن الدورة الثمانين للجمعية العامة الأممية.

واستقبل الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا.