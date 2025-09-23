الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس العراق في نيويورك محدث

نيويورك، 24 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك 23 سبتمبر اليوم.

وجه الرئيس العراقي تهانيه للرئيس الأذربيجاني بالتقدم في أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا، ولا سيما التوقيع الأولي على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في واشنطن.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التهاني، مؤكدًا أن أذربيجان ستواصل جهودها من أجل دفع أجندة السلام قدماً. كما أكد الرئيس علييف على الدور الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق النتائج في واشنطن.

واستُذكرت ببالغ الارتياح زيارات رئيس العراق أذربيجان ولقاءاته الرئيس إلهام علييف.

كما تطرق الرئيسان في اللقاء إلى دور اللجنة الحكومية المشتركة في تطوير العلاقات بين أذربيجان والعراق ونوقشت مسائل التعاون في مجالات الطاقة والسياحة وغيرهما فيما جرى تبادل وجهات النظر بشأن التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها من المؤسسات.