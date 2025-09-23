الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء اليونان في نيويورك محدث

نيويورك، 24 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميجوتاكيس بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك 23 سبتمبر اليوم.

ونقل رئيس وزراء اليونان تهانيه بمناسبة تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا والاجتماع التاريخي الذي عُقد في واشنطن، مشيرًا إلى أهمية الإنجازات المحققة في تعزيز السلام الإقليمي.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التهاني ومؤكدًا أن أذربيجان هي المبادرة بأجندة السلام في المنطقة تطرق الرئيس إلهام علييف إلى أهمية الاجتماع الذي عُقد في واشنطن من حيث دفع أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشيرًا إلى الدور المهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه العملية. كما جرى التأكيد على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع واشنطن بشأن إنشاء ممر نقل دون عوائق بين الجزء الرئيسي من أذربيجان وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة يحمل أهمية بالغة لصلات المنطقة.

تم اللفت إلى التعاون الناجح بين أذربيجان واليونان في مجال الطاقة مع التطرق إلى أهمية توسيع الروابط في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة وإحياء أنشطة اللجنة المشتركة بين الحكومتين.