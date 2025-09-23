الرئيس إلهام علييف يجتمع مع الأمين العام لمجلس أوروبا نيويورك محدث

نيويورك، 24 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الأمين العام لمجلس أوروبا ألين بيرسه بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك 23 سبتمبر اليوم.

ونقل الأمين العام لمجلس أوروبا تهانيه للرئيس الأذربيجاني بمناسبة الانجازات المحرزة بين أرمينيا وأذربيجان.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن الشكر على التهاني.

وتناول الطرفان أهمية وقف فعاليات مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين وإعلان واشنطن الموقع بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء واشنطن مع الإشارة إلى وجوب كل هذه من حيث ضمان السلام المستدام في المنطقة.

وأكد بيرسه أن مجلس أوروبا يؤيد بأجندة السلام الإقليمي.

كما استذكر بيرسه بامتنان زيارته أذربيجان للاشتراك في فعاليات مؤتمر الكوب29 واجتماعاته مع الرئيس إلهام علييف ضمن مختلف الفعاليات الدولية.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول مسائل التعاون بين أذربيجان ومجلس أوروبا.