الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس كينيا في نيويورك محدث

نيويورك، 23 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع رئيس جمهورية كينيا ويليام ساموي روتو بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك 23 سبتمبر اليوم.

وأعرب رئيسا الدولتين عن الارتياح من تطور العلاقات بين أذربيجان وكينيا مع الإشارة إلى دفع افتتاح سفارة أذربيجان في كينيا تطوير العلاقات الثنائية وأشارا إلى وجوب الزيارات المتبادلة بمختلف المستويات فيما جرى التطرق إلى مسائل تنظيم زيارات وفود عبارة عن مسؤولي حكومتين من اجل مزيد من تنمية الروابط حيث جرى التأكيد في هذا السياق على وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وغيرها.

كما جرى تبادل وجهات نظر حول مسائل التعاون الثنائي لدى المحافل الدولية.