الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس فنلندا في نيويورك محدث

نيويورك، 23 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع رئيس جمهورية فنلندا ألكساندر ستوب بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك 23 سبتمبر اليوم.

ونقل الرئيس الفنلندي تهانيه إلى الرئيس علييف بمناسبة تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والانجازات التاريخية المحرزة في واشنطن فيما لفت ألكساندر ستوب إلى تأييد فنلندا بالسلام في المنطقة على الدوام.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الشكر على التهاني فيما أكد الرئيس علييف على اتخاذ قرار بشأن وقف نشاط مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عهد رئاسة فنلندا المنظمة وأشار الرئيس علييف إلى أن أذربيجان وأرمينيا قد دخلتا فترة السلام.

وتم التشديد خلال المحادثة على وجوب جهود مشتركة في سبيل دفع أجندة السلام.

وشهد الاجتماع كذلك تناول الطرفين مسائل التعاون الثنائي بين أذربيجان وفنلندا وكذلك لدى المنظمات الدولية وجرى تبادل وجهات نظر بشأن العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.