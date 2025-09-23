سيدة أذربيجان الأولى مهربان علييفا تشارك في وليمة "بناء المستقبل معا" في نيويورك

نيويورك، 24 سبتمبر، أذرتاج

أقيمت في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري بنيويورك باسم السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب وليمة "بناء المستقبل معا".

وشاركت سيدة أذربيجان الأولى مهربان علييفا في الفعاليات.