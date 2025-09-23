الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في استقبال رسمي بمناسبة الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك، 24 سبتمبر، أذرتاج

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب استقبالا رسميا بمناسبة الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وشارك الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في الاستقبال.

وألقى الرئيس الأمريكي ترامب في الاستقبال الرسمي وقال: أرمينيا وأذربيجان وأود أن أشكركم صديقي وقلتم إن النزاع هناك قد استمر 22 عاما وهل هذا صحيح لمدة 22 عاما؟ وكنتم في الظروف الحربية خلال مدة الـ22 عاما هذه.

الرئيس إلهام علييف: نعم وأكثر من ذلك.

الرئيس دونالد ترامب: أكثر من ذلك؟

الرئيس إلهام علييف: أكثر من 30 عاما وقد أحدثتا معجزة السيد الرئيس وأشكرك.

الرئيس دونالد ترامب: واكتسبت عددا من الأصدقاء وأشكركم وهذا جيد وعقدنا اجتماعا جميلا اليوم مع قادة بلدان الشرق الأوسط وهم أناس جيدون وأصدقائي ويجب أن نجمعهم تحت قبة وننهي تلك الحرب في اقرب وقت ممكن ونريد أن نفعل ذلك عاجلا وأرى أننا قد وضعنا خطة جيدة حقا واعتقد أنها يمكن أن يتم تحقيقها عاجلا ولا ادري هل نستطيع تحقيق هذه كما حققنا خطتك أم لا وكان الأمر يقتضي خلال السنوات المديدة هذه بشجاعة وذلك بفضلك وصديقك الجديد في الحقيقة وهذا أمر جيد جدا وكيف تجري الأمور؟ هل هي جيدة؟ وهل ثمة حالة إطلاق نار؟ لا شيء؟

الرئيس إلهام علييف: لا، لا، كل شيء قد انتهى تماما ووضع الحد على ذلك في الثامن من أغسطس.

الرئيس دونالد ترامب: وأنا معتزّ بكم حقا وأنت شخص جميل جدا. وقد اجتمعت مع بعضكم في القاعة وأعرف معظمكم جيدا وأنتم أناس جيدون وأنتم زعماء المستوى الأعلى وأعمالكم مذهلة وتصوروا أن بلدانكم فيها ملايين من النسمة وأنتم تقودون هذه البلدان قيادة ناجحة لا بل أنتم زعماء على النطاق العالمي وهذا هو السبب الذي يعود إليه حضوركم هنا وأود أن أقول ببساطة إنه من الشرف مصاحبكم وأنا في انتظار مصافحتكم بفارغ الصبر ونتذوق معا من هذه الأمور ولنعيشنّ في العالم الهادئ.

السيدة الأولى ميلانيا ترامب: استضفت ظهر اليوم فعالية مهيبة باسم "بناء المستقبل معا" وآمل في أن تنضم السيدات الأوائل كلهم مع أزواجهن اليّ في البيت الأبيض في الربع الأولى من العام المقبل لننجح من اجل أطفال العالم وأشكركم.