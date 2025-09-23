الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس البرتغال في نيويورك

الاتصال بالمؤلف
باكو تستضيف منتدى دوليًا للإحصاء
- [12:40]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [11:00]
رئيسة الجمعية الوطنية الصربية تصل الى اذربيجان
- 23.09.2025 [20:43]
مقتل قروي بانفجار لغم بقرية ميراشيلي في أغدام المحررة من الاحتلال الارميني
- 23.09.2025 [20:13]
سوكار توقع اتفاقية شراء أسهم مع شركة بترول ايطاليا
- 23.09.2025 [19:14]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع سفير بولندا الجديد
- 23.09.2025 [17:53]
تسجيل 86 إصابة بالكوليرا بتعز اليمنية وسط إضراب عمال النظافة
- 23.09.2025 [16:46]
البنك الآسيوي للتنمية: سنواصل تعاوننا مع أذربيجان
- 23.09.2025 [16:25]
عرض العلاقات الثقافية بين أذربيجان والصين في معرض طريق الحرير الثقافي الدولي
- 23.09.2025 [16:18]
أذربيجان والجبل الأسود تناقشان تعزيز الشراكة الاقتصادية
- 23.09.2025 [16:00]
أذربيجان وقطر تبحثان فرص توسيع التعاون الاقتصادي
- 23.09.2025 [15:35]
بكين تستضيف قمة عالمية للنساء
- 23.09.2025 [15:27]
الممثل الخاص للرئيس: يعيش ويعمل حاليا 50 ألف شخص في الأراضي المحررة
- 23.09.2025 [15:10]
افتتاح مهرجان نسيمي في مركز حيدر علييف
- 23.09.2025 [14:55]
رئيس الأركان الاذربيجاني يزور قبر بطل أذربيجان الوطني في بيلاروس
- 23.09.2025 [14:47]
توقيع اتفافيتي شراكة في إطار منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار
- 23.09.2025 [14:35]
بحث آفاق تطوير التعاون بين أذربيجان وإيران
- 23.09.2025 [13:11]
وزيرا التعليم الأذربيجاني والتركي يلتقيان تلاميذ مدارس شوشا وفضولي وأغدام
- 23.09.2025 [13:00]
وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يلتقيان في نيويورك
- 23.09.2025 [11:52]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 14 دولارا
- 23.09.2025 [11:34]
انخفاض سعر برميل النفط
- 23.09.2025 [11:28]
بحث المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي بين أذربيجان وإيران
- 23.09.2025 [11:23]
العودة الكبرى: لاتشين تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 23.09.2025 [11:10]
زلزال يضرب محافظة صابرآباد الاذربيجانية
- 23.09.2025 [11:01]
انخفاض سعر النفط الأذربيجاني جزئيا
- 23.09.2025 [10:54]
الرئيس الإيراني يلتقي نائب رئيس وزراء أذربيجان والوفد المرافق له
- 23.09.2025 [10:50]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع الرئيس والمدير العام لشركة بلاكستون في نيويورك
- 23.09.2025 [00:39]
نتائج الجولة الخامسة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 22.09.2025 [20:11]
باكو تستضيف المنتدى الأمني الثالث
- 22.09.2025 [19:31]
مدير بنك الإعمار والتنمية الأوروبي: مستعدون لمساعدة أذربيجان في التنويع
- 22.09.2025 [18:02]
قافلة من 29 عائلة أخرى تصل إلى قرية حسنريز مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى
- 22.09.2025 [16:10]
الرئيس: اليوم أصبح النمو الاقتصادي في أذربيجان اتجاها مستقرا طويل الأمد
- 22.09.2025 [15:31]
الوزير ميكائيل جباروف: إيطاليا شريك تجاري واقتصادي رئيسي لأذربيجان
- 22.09.2025 [15:12]
انطلاق مؤتمر دولي بعنوان "في حراسة السيادة: وضع النيابة العامة في الدستور"
- 22.09.2025 [15:08]
السفيرة الصينية : الصين تدعم تنفيذ الممر الأوسط وممر زنكزور كجزء منه
- 22.09.2025 [15:04]
الوزير: من المقرر تنفيذ مشاريع معالجة الأغذية في قراباغ وزنكزور الشرقية
- 22.09.2025 [14:57]
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك
- 22.09.2025 [14:56]
انعقاد قمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التغيير في نيويورك
- 22.09.2025 [14:12]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 22.09.2025 [14:00]
تمديد مدة نظام الحجر الصحي الخاص في أذربيجان
- 22.09.2025 [13:00]
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني في زيارة عمل الى بيلاروس
- 22.09.2025 [12:55]