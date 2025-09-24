الرئيس إلهام علييف يجتمع مع مؤسس ومدير شركة أريس مينيجمينت في نيويورك محدث

نيويورك، 24 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع الرئيس إلهام علييف في الرابع والعشرين من سبتمبر اليوم في نيويورك مع المؤسس والمدير التنفيذي العام لشركة أريس مينيجمينت للاستثمارات العالمية مايكل أروجيتي.

وتناول الطرفان أهمية التعاون مع الشركة من حيث تنمية مستدامة لسوق أذربيجان المالية وترويج تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى البلد فيما أشار الرئيس إلهام علييف إلى مساهمة شراكات مقامة في هذا المجال ولا سيما مبادرات مشتركة في مجال الاستثمارات البديلة في أهداف البلد الاقتصادية.

كما ناقش الجانبان في الاجتماع مسائل فرص توسيع التعاون الناجح القائم بين صندوق النفط الوطني الأذربيجاني وشركة أريس منذ 2017م وكذلك آفاق تنفيذ مشاريع استثمارات مستقبلية في مجالات البنية التحتية المستدامة واللوجستية والعقارات والتعليم والطاقة الخضراء.

وأشاد مايكل أروجيتي بسياسة أذربيجان التنمية المستدامة وببيئة مواتية موجودة في البلد للمستثمرين المؤسسيين مفيدا أن هذا يفتح إمكانيات واسعة للشركاء الدوليين بينما لفت إلى أن الشركة مهتمة بتوسيع التعاون مع الجانب الأذربيجاني في مجالات الطاقة الخضراء واللوجستية والبنية التحتية العامة.