الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس رئيسة شركة فرانكلين تيمبلتون

نيويورك، 24 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع الرئيس إلهام علييف في الرابع والعشرين من سبتمبر اليوم في نيويورك مع رئيسة شركة فرانكلين تيمبلتون ومديرها التنفيذي العام جيني جونسون.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول بيئة الاستثمار العالمية وفرص وصول البلدان النامية إلى الأسواق المالية ودور الشراكات الدولية في التحول الاقتصادي.

وناقش الجانبان جوانب مستقبلية للتعاون مع هذه الشركة.

وأبلغت جونسون أن المشاريع الاقتصادية المنفذة في أذربيجان في السنوات الأخيرة والتدابير المتخذة في نحو التنمية تتيح فرصا مهمة من اجل الرأسمال الدولي فيما أشادت بالبيئة المستقرة والمواتية المتشكلة في أذربيجان أمام المستثمرين مفيدة أن هذا يشكل أرضية متينة للشراكة طويلة الأجل.

وشهد الاجتماع التأكيد على أن خبرة فرانكلين تيمبلتون طويلة الأجل والناجحة في مجالات الأسواق المالية والبنية التحتية والعقارات والطاقة المتجددة من شأنها أن تساهم في تنفيذ أجندة أذربيجان الاقتصادية والمالية وكذلك الخضراء.

وتناول الرئيس إلهام علييف التعاون الوثيق القائم بين صندوق النفط الأذربيجاني والشركة قائلا إن الشراكة الموجودة تكسب أهمية كبيرة من حيث تعميق أسواق الرأسمال للبلد وتعزيز إمكانات المنطقة الاستثمارية وتنميتها المستدامة. كما تطرق الرئيس علييف إلى أهمية التجربة الناجحة لهذه الشركة في مجال الاستثمار البديل وخاصة المشاريع الناجحة التي تنفذها في بلدان المنطقة مشيرا إلى وجود إمكانيات تعاون واسعة في هذا السياق.