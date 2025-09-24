الرئيس إلهام علييف يجتمع مع مؤسس ورئيس شركة شركاء البنية التحتية العالمية ومديرها التنفيذ العام في نيويورك

نيويورك، 24 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع الرئيس إلهام علييف في الرابع والعشرين من سبتمبر اليوم في نيويورك مع مؤسس ورئيس شركة شركاء البنية التحتية العالمية ومديرها التنفيذي العام أديبايو أوغونليسي.

وشهد الاجتماع مناقشة فرص الشراكة الدولية في مجال البنية التحتية ودور الاستثمارات المشتركة الموجهة إلى هذا المجال في توسيع العلاقات الاقتصادية الإقليمية.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى الشراكة الناجحة المقامة بين صندوق النفط الوطني وهذه الشركة منذ عام 2024م واصفا الاستثمار المشترك في مشغلة سكة الحديد السريع الايطالية "إيطالو" بنموذج تعاون مثمر. كما قال الرئيس الأذربيجاني إن خبرة الشركة في مجالات إدارة المطارات والتحول الطاقوي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تفتح فرصا كبيرة للتعاون المستقبلي.

وأكد أوغونليسي على أن موقع أذربيجان الجغرافي الاستراتيجي وأولوياتها التنمية المستدامة تشكل فرصا مهمة من اجل الاستثمارات طويلة الأجل في مجال البنية التحتية. وأبلغ أن الشركة التي يرأسها مهتمة بتعميق التعاون في مجالات التحول الطاقوي والنقل والبنية التحتية الرقمية في أذربيجان.