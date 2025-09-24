السيدة الأولى مهربان علييفا تشارك في جلسة خاصة ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك، 24 سبتمبر، أذرتاج

شاركت سيدة أذربيجان الأولى مهربان علييفا وابنتاها ليلى علييفا وأرزو علييفا في جلسة خاصة عقدت على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بعنوان "الحركة العالمية لتحسين بقاء الأطفال المصابين بالسرطان وغيره من الأمراض المستعصية والتخفيف من معاناتهم" وذلك بمبادرة من جمهورية أوزبكستان ومنظمة الصحة العالمية.

وفي بداية الجلسة التُقطت صورة جماعية.

وفي كلمتين لسيدة أوزبكستان الأولى زراعت خون مير ضيائيفا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أشارا إلى مدى راهنية الموضوع المطروح على جدول الأعمال بالنسبة إلى العالم أجمع اليوم.

كما شاركت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان وكذلك متحدثون آخرون بآرائهم حول القضية.

وجرى التأكيد على أن الهدف الرئيس من عقد هذه الجلسة الخاصة هو لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه المشكلة العالمية والتذكير بدرجة خطورتها، إذ تتزايد حدتها عاماً بعد عام حيث تشير الإحصاءات إلى أنه يُصاب سنوياً نحو مئتي ألف طفل بالسرطان في مختلف أنحاء العالم ونصفهم تقريباً يفقدون حياتهم.

واستمرت أعمال الفعالية من خلال جلسات نقاشية متخصصة.