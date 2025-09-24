الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة

الاتصال بالمؤلف
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:44]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس رئيسة شركة فرانكلين تيمبلتون
- 24.09.2025 [23:24]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء بلغاريا في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [23:05]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس البرتغال في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [23:00]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [22:53]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع مؤسس ومدير شركة أريس مينيجمينت في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [22:24]
استراتيجية أذربيجان للنقل تحت الأضواء في اجتماع باريس
- 24.09.2025 [20:44]
زعماء الطوائف الدينية في أذربيجان يرحبون بإعلان واشنطن
- 24.09.2025 [19:55]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية الصربية
- 24.09.2025 [19:47]
أذربيجان والبنك الدولي يناقشان مشاريع الطاقة
- 24.09.2025 [19:43]
أذربيجان وصربيا تعززان العلاقات البرلمانية
- 24.09.2025 [19:05]
باكو تستضيف اجتماعي مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي
- 24.09.2025 [18:47]
رئيس الاتحاد الدولي للتزلج: أذربيجان تتمتع بقدرات تنظيمية عالية
- 24.09.2025 [16:10]
أذربيجان وهنغاري تناقشان علاقات التعاون في مجال الثقافة
- 24.09.2025 [15:52]
توقيع برنامج تعاون ثقافي مدته خمس سنوات بين أذربيجان وهنغاريا
- 24.09.2025 [15:44]
بهار مرادوفا تلتقي الوزيرة الصربية تاتيانا ماكورا في الأمم المتحدة
- 24.09.2025 [15:14]
إيران تؤكد تضرر منشآتها النووية نتيجة لهجمات أمريكية
- 24.09.2025 [15:12]
الرئيس إلهام علييف: المنتدى الدولي للإحصاء يعد منصة عالمية
- 24.09.2025 [14:45]
مهرجان العسل يُقام في كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني
- 24.09.2025 [14:21]
الرئيس: يشهد النظام الإحصائي الوطني في أذربيجان اليوم تطورا مستمرا
- 24.09.2025 [14:13]
باكو تستضيف منتدى دوليًا للإحصاء
- 24.09.2025 [12:40]
عقد مشاورات سياسية بين أذربيجان وألبانيا
- 24.09.2025 [12:37]
حكمت حاجييف: نشكر للرئيس الأمريكي ترامب على قيادته التي أدت إلى حل الصراع
- 24.09.2025 [11:57]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 24.09.2025 [11:37]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 24.09.2025 [11:00]
زلزال بقوة 3 درجات يضرب بحر الخزر
- 24.09.2025 [10:42]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 71 دولارا
- 24.09.2025 [10:16]
ليلى علييفا وأرزو علييفا في متحف الفن الحديث بنيويورك
- 24.09.2025 [02:08]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس فنلندا في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [01:27]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس كينيا في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [01:08]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع الأمين العام لمجلس أوروبا نيويورك محدث
- 24.09.2025 [01:01]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء اليونان في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [00:54]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس العراق في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [00:44]
رئيسة الجمعية الوطنية الصربية تصل الى اذربيجان
- 23.09.2025 [20:43]
مقتل قروي بانفجار لغم بقرية ميراشيلي في أغدام المحررة من الاحتلال الارميني
- 23.09.2025 [20:13]
سوكار توقع اتفاقية شراء أسهم مع شركة بترول ايطاليا
- 23.09.2025 [19:14]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع سفير بولندا الجديد
- 23.09.2025 [17:53]
تسجيل 86 إصابة بالكوليرا بتعز اليمنية وسط إضراب عمال النظافة
- 23.09.2025 [16:46]
البنك الآسيوي للتنمية: سنواصل تعاوننا مع أذربيجان
- 23.09.2025 [16:25]
عرض العلاقات الثقافية بين أذربيجان والصين في معرض طريق الحرير الثقافي الدولي
- 23.09.2025 [16:18]
أذربيجان والجبل الأسود تناقشان تعزيز الشراكة الاقتصادية
- 23.09.2025 [16:00]