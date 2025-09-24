الرئيس إلهام علييف يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة محدث

نيويورك، 25 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر المنظمة في 25 سبتمبر.

في بداية اللقاء، قام الرئيس علييف بالتوقيع على سجل ضيوف الشرف للأمم المتحدة. ثم التقط الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صورة مشتركة.

ونقل الأمين العام تهانيه للرئيس علييف بمناسبة تقدم أجندة السلام بين أرمينيا وأذربيجان والنتائج التاريخية التي تم تحقيقها.

واستذكر أنطونيو غوتيريش زيارته السابقة أذربيجان بصفته المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشيراً إلى أنه اطلع عن كثب على الوضع الصعب للاجئين والنازحين داخلياً في البلد آنذاك. وأكد بفرح غامر أن كل هذه القضايا قد أصبحت الآن من الماضي منوهاً إلى أن الحكومة الأذربيجانية تنفذ مشاريع واسعة النطاق تتعلق بعودة النازحين داخلياً إلى ديارهم الأصلية.

كما هنأ الأمين العام الرئيس الأذربيجاني بالنجاح في استضافة مؤتمر تغير المناخ الكوب29 في أذربيجان وبالإنجازات التي تحققت في دفع الأجندة المناخية الدولية معرباً عن شكره على تنظيم هذا الحدث بمستوى عالٍ.

وعبر أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لتطور التعاون بين الأمم المتحدة وأذربيجان معرباً عن امتنانه لدعم أذربيجان الحالي لأنشطة المنظمة في مناطق أخرى وأشار إلى وجود آفاق كبيرة للتعاون بين أذربيجان والأمم المتحدة في حل الأزمات الدولية.

وتطرق الأمين العام لدور أذربيجان النشط في الدبلوماسية متعددة الأطراف مسلطاً الضوء على رئاسة أذربيجان الناجحة حركة عدم الانحياز وأشار إلى التقدير الكبير للدعم الذي تقدمه أذربيجان كدولة مانحة الآن لأنشطة مختلف مؤسسات الأمم المتحدة.

ونوّه الأمين العام بدور أذربيجان في تطوير مشاريع التعاون الإقليمي وكذلك في إنشاء خطوط النقل الإقليمية مع آسيا الوسطى.

وقدم الرئيس إلهام علييف شكره وامتنانه على هذه التهاني.

وأكد الرئيس علييف على الأهمية التاريخية للنتائج المحققة فيما يتعلق بتطبيع العلاقات وأجندة السلام بين أرمينيا وأذربيجان. وأوضح أن العلاقات والوضع في المنطقة قد تغير بالكامل مشيراً إلى أنه لم يكن هناك سلام في المنطقة منذ استقلال البلدين وأما الآن فالمنطقة تشهد سلاماً. وشدد الرئيس علييف على أن كلا البلدين يتعلمان التعايش في سلام وأن هذا يكتسب أهمية حيوية وتاريخية لكل من أذربيجان وأرمينيا.

وبدوره، أشار رئيس الدولة إلى أعمال إعادة الإعمار والبناء واسعة النطاق الجارية في الأراضي المحررة من الاحتلال وفي هذا الصدد، أفاد الرئيس علييف بأن ما يزيد عن 53 ألف نازح داخلي سابق عادوا إلى أراضيهم الأصلية وأن أذربيجان تنفذ مشاريع بناء وإعادة إعمار ضخمة وفقاً لـ"برنامج العودة الكبرى".

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن أذربيجان بصفتها دولة مانحة قدمت المساعدة لأكثر من 80 بلدا خلال جائحة الكوفيد19 مؤكداً أنها ستستمر في دعم وإثراء أجندة السلام الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق باستضافة أذربيجان لفعالية كبيرة للأمم المتحدة وهي المنتدى العالمي للتخطيط الحضري في عام 2026، أكد الرئيس إلهام علييف أن هذه الفعالية تمثل فرصة جيدة للبلد لمشاركة خبرته الغنية مع المجتمع الدولي في مجال التخطيط الحضري وخاصةً في ظروف ما بعد الصراع.