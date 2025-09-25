الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس وزراء جورجيا

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الخامس والعشرين من سبتمبر اليوم هاتفيا برئيس مجلس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزي.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإدارة الرئيس الأذربيجاني أن الرئيس علييف هنأ رئيس الوزراء كوباخيدزي بمناسبة ذكرى يوم ميلاده متمنيا له موفور الصحة ودوام النجاح.

ورفع إيراكلي كوباخيدزي الشكر للرئيس الأذربيجاني على الاهتمام والتهنئة.

كما شهدت المكالمة الهاتفية تنويه الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الجورجي إلى اتسام علاقات البلدين بالصداقة والشراكة الإستراتيجية فيما أجرى الجانبان تبادل وجهات نظر حول تطوير التعاون في المجالات المختلفة.