الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الولايات المتحدة

سعر نفط أذربيجان يرتفع
- [11:51]
باكو ودوشنبه تعمقان التعاون من أجل إحصاءات دولية قابلة للمقارنة
- 26.09.2025 [20:00]
الأرصاد الجوية تصدر إنذارين أصفر وبرتقاليا بالرياح القوية على مناطق البلد
- 26.09.2025 [19:41]
انطلاق أولمبياد الروبوت الأذربيجاني: الشباب يجمعون بين العلم ومهمة الوطنية
- 26.09.2025 [19:24]
مهرجان "الأرز والأرز المقشور" في ماصاللي يجمع المزارعين ومعرض مبيعات للبذور
- 26.09.2025 [19:01]
أذربيجان وتشيلي: دبلوماسية برلمانية تعزز العلاقات مع أمريكا اللاتينية
- 26.09.2025 [16:25]
أذربيجان تناقش استثمارات الطاقة المتجددة وإدارة المياه مع الصين
- 26.09.2025 [15:24]
انتخاب رئيس جديد لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية
- 26.09.2025 [14:42]
حفل اختتام مهرجان "نَسِيمي"
- 26.09.2025 [13:27]
سفيرا قيرغيزستان وكولومبيا يتعرفان على فعاليات "أسان خدمت"
- 26.09.2025 [13:17]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 26.09.2025 [11:10]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 26.09.2025 [11:06]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 26.09.2025 [10:49]
مؤسسة حيدر علييف وسلوفينيا تبحثان التعاون في الأمن من الألغام والأمن المائي
- 26.09.2025 [09:42]
أذرتاج تشارك في مؤتمر أثينا لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية
- 25.09.2025 [23:25]
الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس وزراء جورجيا
- 25.09.2025 [23:13]
الرئيس إلهام علييف: إنا حققنا النصر في الحرب والسلام
- 25.09.2025 [21:21]
الرئيس إلهام علييف: الروابط الإقليمية تشكل أساس رؤانا نحو السلام المستدام
- 25.09.2025 [20:53]
الرئيس إلهام علييف: المفاوضات مع أرمينيا أثمرت بسبب كونها ثنائية
- 25.09.2025 [20:52]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة محدث
- 25.09.2025 [20:46]
وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان تكثيف الحوار
- 25.09.2025 [20:26]
رئيسَا برلماني أذربيجان وباكستان يناقشان العلاقات هاتفياً
- 25.09.2025 [20:06]
منبع الجمال والمغامرة: قصة مدينة الأنوار منكجوير على ضفاف نهر كور
- 25.09.2025 [18:21]
المغرب: تنظيم الدورة 9 للمؤتمر الدولي حول التراث الأحفوري بسطات
- 25.09.2025 [17:36]
أذربيجان وصربيا تبحثان علاقات الشراكة الاستراتيجية
- 25.09.2025 [15:22]
أذربيجان تشارك في المنتدى الدولي الأول للمدعين العامين في كازاخستان
- 25.09.2025 [15:13]
حفل افتتاح الحوار السياسي الأذربيجاني البريطاني الأول
- 25.09.2025 [12:36]
وزراء الدفاع لدول حلف الناتو يجتمعون في بروكسل
- 25.09.2025 [11:50]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 25.09.2025 [10:59]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 72 دولارا
- 25.09.2025 [10:47]
انخفاض سعر برميل النفط
- 25.09.2025 [10:44]
مركز نظامي الكنجوي يناقش أزمة التعددية وطريق السلام في الأمم المتحدة
- 25.09.2025 [10:05]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس رئيسة شركة فرانكلين تيمبلتون
- 24.09.2025 [23:24]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء بلغاريا في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [23:05]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس البرتغال في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [23:00]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [22:53]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع مؤسس ومدير شركة أريس مينيجمينت في نيويورك محدث
- 24.09.2025 [22:24]
استراتيجية أذربيجان للنقل تحت الأضواء في اجتماع باريس
- 24.09.2025 [20:44]
زعماء الطوائف الدينية في أذربيجان يرحبون بإعلان واشنطن
- 24.09.2025 [19:55]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية الصربية
- 24.09.2025 [19:47]
أذربيجان والبنك الدولي يناقشان مشاريع الطاقة
- 24.09.2025 [19:43]
أذربيجان وصربيا تعززان العلاقات البرلمانية
- 24.09.2025 [19:05]
باكو تستضيف اجتماعي مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي
- 24.09.2025 [18:47]