الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع كنجة التذكاري ويجتمع مع الصبية نيلاي علييفا التي فقدت والديها جراء الهجمات الصاروخية الأرمينية محدث

كنجة، 27 سبتمبر، أذرتاج

افتتح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السابع والعشرين من سبتمبر يوم الذكرى الوطني مجمع كنجة التذكاري.

وضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام لوحة تذكارية.

ثم أحيا الرئيس علييف ذكرى شهداء الوطن الغالي بالوقوف لدقيقة صمت الساعة 12:00 لدى مجمع كنجة التذكاري.

ثم أحاط رئيس هيئة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية أنار قولييف علما مفصلا بالمجمع التذكاري.

هذا ووضع الرئيس إلهام علييف حجره الأساس في عام 2022 بهدف تخليد الذكرى العزيزة للمدنيين الأبرياء الذين راحوا ضحية الهجمات الصاروخية الأرمينية خلال حرب قراباغ الثانية ويحمل المجمع رسالة تتمثل في نقل الحقائق المريرة للحرب والجرائم المرتكبة ضد الشعب الأذربيجاني إلى الأجيال القادمة.

وتم بناء المجمع الذي يغطي مساحة 4 هكتارات في المنطقة التي تعرضت للضربة الصاروخية التي أودت بحياة 26 مدنيا وبينهم 6 أطفال أي في موقع المباني السكنية المدمرة. ويتميز النصب التذكاري بتصميم معماري حلزوني يرمز إلى الحفرة التي خلفها الصاروخ في الأرض وتم الاحتفاظ ببقايا المباني المدمرة في الساحة المفتوحة للمجمع كمنشأة فنية خاصة.

ويضم المبنى المكون من طابقين والشبيه بالهلال في طابقه الأول معرضاً متحفياً يعكس المآسي التي وقعت منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم وتخصص قاعات المتحف لمواضيع مثل مذابح مارس 1918 وعمليات الترحيل في 1948-1953 وجرائم التطهير العرقي وقصف الأهداف المدنية خلال حرب الوطن وتعرض الأقسام التفاعلية مواد ووثائق أرشيفية.

ويعكس الجزء الأخير من المعرض انتصار عزيمة وصمود الشعب الأذربيجاني الذي حافظ على كفاحه على الرغم من كل الظلم الذي دام سنوات طويلة وبعد الافتتاح عقد الرئيس إلهام علييف لقاءً ودياً مع سكان المدينة في المجمع التذكاري.

ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف ودياً مع الصبية نيلاي علييفا التي فقدت والديها جراء الهجمات الصاروخية الأرمينية وجدها زاهد بابازاده الذي يتولى رعايتها.