الرئيس إلهام علييف يدشن ملعب كنجة المركزي

كنجة، 27 سبتمبر، أذرتاج

دشن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السابع والعشرين من سبتمبر اليوم ملعب كنجة المركزي.

وتلقى الرئيس إلهام علييف معلومات مفصلة حول ملعب كرة القدم الجديد في كنجة الذي وضع حجر أساسه في أبريل 2023 وأصدر مرسوماً ببدء بنائه في أكتوبر من العام الماضي.وقد تفقد الرئيس والسيدة الأولى أعمال البناء في أغسطس من هذا العام.

ويتميز الملعب الذي تزيد مساحته عن 10 هكتارات بقدرة استيعابية تصل إلى 15 ألفاً و343 متفرج وقد تم تشييده وفقاً لأعلى المتطلبات وتحديداً معايير الفئة الرابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتم تجهيز المجمع بأنظمة إضاءة وصوت وأمن حديثة. كما قامت رابطة الاتحادات الأذربيجانية لكرة القدم ببناء ملاعب تدريب مساعدة ومبنى أكاديمية كرة قدم في المنطقة.

هذا ويعد افتتاح مثل هذه الملاعب الرياضية الحديثة جزء من السياسة ذات الأولوية للدولة الأذربيجانية الرامية إلى تعميم وتطوير الرياضة في المناطق، مما يعزز سمعة البلد كدولة رياضية على المستوى الدولي. وسيقدم ملعب كنجة الجديد ظروفاً شاملة لاستضافة المسابقات المحلية والبطولات الدولية المرموقة في المدينة.