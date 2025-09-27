كنجة، 28 سبتمبر، أذرتاج

انطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة بمدينة كنجة الأذربيجانية في الثامن والعشرين من سبتمبر اليوم.

وشاهد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا الفعاليات.

وفي البداية أحضر علم دولة أذربيجان المسرح ورفع تحت أصداء النشيد الوطني.

ثم جرى عرض مهيب لرياضيي البلدان المشاركة.

وحمل لاعب الكاراتيه الأذربيجاني آسمان قربانلي ولاعبة التايكوندو الأذربيجانية زمفيره حسنزاده علم الدولة إلى مسرح حفل الافتتاح.

ثم ألقى رئيس لجنة تنظيم الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة سمير شريفوف ونائب الامين العام لرابطة الدول المستقلة نورلان سيديموف كلمتين.

جرى بعد ذلك حفل أداء اليمين للرياضيين ومدربيهم.

ثم أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن افتتاح الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة.

واستمرت الفعاليات بفقرات فنية.