حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

نظم حفل استقبال رسمي لرئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا الذيي يزور أذربيجان في باكو العاصمة في الثلاثين من سبتمبر اليوم.

وكان حرس الشرف اصطف في الساحة المزينة بأعلام أذربيجان وإيطاليا تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

واستقبل الرئيس إلهام علييف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

ثم تم عزف النشيدين الوطنيين الأذربيجاني والإيطالي.

واستعرض حرس الشرف أمام الرئيس الأذربيجاني والرئيس الإيطالي تحت أصداء النشيد العسكري.