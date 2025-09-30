وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أخبار رسمية

 افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذريجان إلهام علييف والسيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا في حفل افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في 1 أكتوبر.

ثم أحاط رئيس جامعة أدا حافظ باشايف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا علما بالوحدات التعليمية حديثة الانشاء ومتنزه حولها.

وجرى بعد ذلك فصل التعرف على معرض المنتجات الزراعية الأذربيجانية والإيطالية المنظم بإحدى وحدات التعليم.

واجتمع الرئيس علييف والسيدة الأولى والرئيس الإيطالي عقب التعرف على الظروف المهيأة لدى المباني التعليمية مع قيادات الجامعات الإيطالية الوافدين الى البلد وكذلك مع أساتذة الجامعة الإيطالية الأذربيجانية وطلبتها.

ـبملفلمبـ

ثم ألقى رئيس جامعة أدا حافظ باشايف كلمة استعرض فيها تاريخ مبادرة إنشاء الجامعة الأذربيجانية الإيطالية الجديدة حيث أشار إلى أن اقتراح إنشاء الجامعة قُدّم من قبل الرئيس إلهام علييف قبل خمس سنوات خلال زيارته الرسمية إيطاليا وتجسدت الجهود الرسمية عام 2022 بتوقيع اتفاقيات مع خمس جامعات إيطالية مرموقة وهي لويس وبوليتكنيكو ميلانو وبوليتكنيكو تورينو وسابينزا وبولونيا.

وذكر رئيس الجامعة أن الحرم الجامعي الجديد في باكو الذي تم إنشاؤه بموجب مرسوم من الرئيس علييف يضم بالفعل كليتين وهما الزراعة وعلوم الأغذية بالتعاون مع جامعة بولونيا والتصميم والهندسة المعمارية. وأكد أن الجامعة تستضيف حالياً 640 طالب ومنهم 112 طالب في الماجستير مضيفاً أن خريجي الدفعة الأولى قد أكملوا بالفعل برنامج الماجستير في جامعة لويس.

كما أعرب باشايف عن تقديره للمساهمات القيمة للعديد من الشركات التي شاركت في تفعيل الجامعة واختتم رئيس الجامعة كلمته بتقديم الشكر للرئيسين على الاهتمام والدعم الذي قدماه للتعليم.

ـبملفلمبـ

ثم ألقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كلمة وقال:

- السيد الرئيس،

أيها الضيوف الكرام، أيها الطلاب والمعلمون،

أيها السيدات والسادة،

اليوم هو يوم بالغ الأهمية في تاريخ العلاقات الإيطالية الأذربيجانية، حيث نحتفل بافتتاح مباني الجامعة الإيطالية الأذربيجانية وعندما التقيت الرئيس ماتاريلا العام الماضي في روما أبلغته عن هذا الأمر ودعوته للقيام بزيارة رسمية أذربيجان ويسعدني أن السيد الرئيس قبل دعوتي وزار أذربيجان رسمياً للمرة الثانية.

ونحتفل معاً بافتتاح هذه المؤسسة التعليمية الرائعة في إطار الزيارة الرسمية وفي الواقع إن إدراج هذا الحدث ضمن برنامج زيارة الرئيس ماتاريلا الرسمية يظهر أن كلاً من إيطاليا وأذربيجان يوليان أهمية كبيرة للتعاون في هذا المجال وأنا واثق من أن مستقبل الجامعة سيكون مشرقاً للغاية ولن تحتل الجامعة مكانة مرموقة في أذربيجان فحسب، بل وعلى المستوى العالمي أيضاً وسيساهم خريجوها في تطوير أذربيجان.

وأنا على يقين من أن الطلاب الذين يدرسون وسيدرسون هنا سيقدمون دعماً كبيراً لتنمية أذربيجان في المستقبل لأنه ليس سراً أن تطور أي بلد ينبع من إمكاناتها العلمية والتعليمية وإذا نظرنا إلى تجارب البلدان المتقدمة سنجد أن ما جعل هذه البلدان متقدمة هو بالتحديد المعرفة والتعليم والتكنولوجيا.

وفي عالم اليوم، يحدد التطور التكنولوجي نجاح أي بلد وأذربيجان، كبلد غني بالموارد الطبيعية سعت في المقام الأول إلى توجيه العائدات من هذه الموارد نحو رأس المال البشري لأنه علينا أن نتطلع إلى المستقبل وأكرر أن النفط والغاز والموارد الطبيعية لا تعني بالضرورة أن هذه البلدان ستحقق تنمية مستدامة طويلة الأجل وقد يكون هذا التطور قصير الأجل وإن التنمية المستدامة طويلة الأجل تُبنى على مستوى المعرفة والتكنولوجيا والتعليم ولهذا السبب، ركزنا بشكل كبير على هذا المجال في أذربيجان ونفذنا العديد من البرامج المهمة على مدى سنوات طويلة.

وبعد انتخابي رئيساً أصدرتُ على الفور تعليمات بإيفاد الشباب الأذربيجاني للدراسة في المؤسسات التعليمية العليا الرائدة في العالم على نفقة أذربيجان مع تغطية الدولة لجميع نفقاتهم وأن يعودوا إلى الوطن كخبراء جيدين وحتى اليوم، يُقاس عدد الطلاب الذين درسوا في المؤسسات التعليمية العليا الرائدة في العالم على نفقة الدولة بالآلاف.

وفي المرحلة التالية، قررنا في الوقت نفسه أن نولي اهتماماً وثيقاً لمسألة التعاون الدولي فيما يتعلق بتطوير النظام التعليمي داخل أذربيجان وتعمل بالفعل عدة جامعات في أذربيجان بالتعاون مع شركاء أجانب والجامعة الإيطالية الأذربيجانية هي الجامعة التالية وتكمن خصوصية هذه الجامعة كما ذكر رئيس الجامعة حافظ باشاييف في أنها تأسست بالاشتراك مع خمس جامعات إيطالية رائدة وجامعة أدا وبالنظر إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الإيطالية الأذربيجانية فإننا واثقون ونأمل أن تصبح هذه الجامعة إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في أذربيجان.

وقد أقامت إيطاليا علاقات مع أذربيجان على أساس الشراكة الاستراتيجية لسنوات عديدة ونحن حقاً شركاء استراتيجيون بكل معنى الكلمة لأن تعاوننا ذو طبيعة استراتيجية فهو ليس قصير الأجل بل طويل الأجل وفي الوقت نفسه، تُضاف اتجاهات جديدة إلى أطر تعاوننا عاماً بعد عام وإن التعاون الذي يمتد من الطاقة إلى الإنتاج الصناعي ويشمل اليوم قطاع التعليم يحمل طابعاً استراتيجياً بكل معنى الكلمة.

وخلال زيارة الرئيس ماتاريلا الرسمية يوم أمس ذكرنا في كل من التصريحات الرسمية والمحادثات التي أجريناها أن التعاون الإيطالي الأذربيجاني قد فتح الباب أمام تطور كبير وعلى سبيل المثال في مجال الطاقة وقد أصبح مشروع خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب وهو جزء من ممر الغاز الجنوبي ممكناً إلى حد كبير بفضل الدعم الشخصي للرئيس ماتاريلا فلولا حله في ذلك الوقت، لما تمكنا اليوم من تصدير هذا الحجم من الموارد الطبيعية إلى أوروبا وكنا سنتأثر ونفس الشيء بالنسبة للفضاء الأوروبي واليوم، يدعم الغاز الأذربيجاني أمن الطاقة لثماني بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهذه الجغرافيا تتوسع وقد لعب التعاون الإيطالي الأذربيجاني دوراً حاسماً هنا.

وتحتل أذربيجان المرتبة الثانية في السوق الإيطالية من حيث إمدادات الغاز والمرتبة الأولى من حيث إمدادات النفط وأنا واثق من أن إيطاليا ستكون أيضاً شريكنا رقم واحد في مجال التعليم وعلى أي حال، ما نراه هنا ونجاحات الجامعة التي بدأت بالفعل في العمل تعطينا سبباً لقول ذلك.

ويدرس بالفعل مئات الطلاب هنا وقد التقينا الهيئة الإدارية اليوم ويعمل هنا طاقم تدريس دولي من إيطاليا وأذربيجان على حد سواء وهناك أيضاً طلاب أجانب وهذا يمنح أجواء رائعة وأنا واثق من أن الطلاب الذين يدرسون وسيتخرجون هنا سيكونون في المستقبل سفراء للصداقة الإيطالية الأذربيجانية وعلى أي حال، إن مستقبل الطلاب الأذربيجانيين الذين يدرسون هنا سيكون مرتبطاً بإيطاليا وسيتعرفون عن كثب على إيطاليا وثقافتها وتطورها ونجاحاتها.

وسيتم تحقيق العديد من الأهداف هنا وأولاً، سيتم إنشاء إمكانات قوية من الكوادر للاقتصاد الأذربيجاني في المستقبل وسيتم حل مسائل تحسين نظامنا التعليمي وسننضم إلى نظام التعليم الأكثر حداثة وتقدماً وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز علاقات الصداقة مع إيطاليا إحدى البلدان الرائدة في الاتحاد الأوروبي وبالنظر إلى كل هذه العوامل نرى مرة أخرى أن الخطوات المتخذة في الوقت المناسب والمدروسة تؤدي إلى نتائج ممتازة.

قد ذُكر هنا أن مبادرة إنشاء هذه الجامعة طُرحت قبل خمس سنوات فقط ووقع المرسوم من جانبي قبل عامين وبعد ذلك، تم تبادل الوثائق في روما في السفارة الأذربيجانية بما في ذلك المركز الثقافي الواقع في مبنى السفارة. ثم تم تخصيص أموال من ميزانية الدولة الأذربيجانية لإنشاء هذه المباني والبنية التحتية بأكملها واليوم عام 2025، نحتفل بافتتاح هذه المباني الجميلة.

وهذا حقاً حدث جميل وستكون هذه المؤسسة التعليمية بؤرة الصداقة الإيطالية الأذربيجانية وأهنئكم جميعاً بهذه المناسبة وأشكر السيد الرئيس مرة أخرى على وجوده معنا في هذا الحدث. وشكراً لكم.

ـبملفلمبـ

ثم ألقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلهام علييف كلمة معربا فيها عن فخره بتحقيق هذه المبادرة مؤكداً أن الجامعة تجسد الصداقة المكثفة والواسعة النطاق التي تتزايد بين البلدين.

وشدد الرئيس ماتاريلا على أن الجامعة لا تجمع الموارد والأبحاث فحسب، بل وتمثل "تاج التعاون" بين البلدين الذي يمتد من الطاقة إلى الاقتصاد والصناعة والثقافة والبحث العلمي أيضاً وعبّر الرئيس الإيطالي الذي ذكّر بأنه خريج جامعة روما عن إعجابه بوظائف وجمالية الحرم الجامعي الجديد.

وأشار الرئيس الإيطالي إلى أن إطلاق مثل هذه المبادرة في ظل الأوضاع الدولية الحالية التي تتسم بالصراعات والتوترات يمثل "رسالة إلى المجتمع الدولي بأكمله" وأكد على أن التعليم والتعميق الثقافي للشباب هما "العامل الوحيد الذي يدفع البشرية إلى الأمام".

كما قدّم الرئيس ماتاريلا تهانيه لطلاب الجامعة مشيراً إلى أنهم اكتسبوا فرصة لإقامة "اتصالات حقيقية وفعالة وليست افتراضية" مع طلاب وأساتذة وباحثين من إيطاليا واختتم كلمته بالإعراب عن تمنياته بأن تنتشر اتجاهات التعليم هذه وتتوسع في "جميع أراضي أذربيجان" لافتاً إلى أن هذه التجارب تعمق المعرفة وتزيد من "نطاق الفرص".

 

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل تدشين حديقة جديدة بحي ناريمانوف للعاصمة باكو
  • ٠١.١٠.٢٠٢٥ [١٥:٠٦]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل تدشين حديقة جديدة بحي ناريمانوف للعاصمة باكو

مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [٢٢:١٢]

مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا

الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [٢٢:٠٧]

الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [٢١:٤٢]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث

حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [١٨:٤٣]

حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا على حدة
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [١٨:٣٦]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا على حدة

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف
  • ٢٩.٠٩.٢٠٢٥ [١٧:٥٥]

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف

حفل افتتاح الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في كنجة الأذربيجانية محدث الرئيس إلهام علييف شاهد الفعاليات
  • ٢٨.٠٩.٢٠٢٥ [١٩:٥٧]

حفل افتتاح الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في كنجة الأذربيجانية محدث
الرئيس إلهام علييف شاهد الفعاليات

الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع كنجة التذكاري ويجتمع مع الصبية نيلاي علييفا التي فقدت والديها جراء الهجمات الصاروخية الأرمينية محدث
  • ٢٧.٠٩.٢٠٢٥ [١٥:٠٠]

الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع كنجة التذكاري ويجتمع مع الصبية نيلاي علييفا التي فقدت والديها جراء الهجمات الصاروخية الأرمينية محدث

 افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث

  • [16:54]

مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي

  • [16:00]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل تدشين حديقة جديدة بحي ناريمانوف للعاصمة باكو

  • [15:06]

تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة

  • [14:41]

بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"

  • [14:18]

معرض باكو الدولي للكتاب يسجل مشاركة قياسية: النسخة الحادية عشرة تبدأ بموضوع "الإنسان التكنولوجي" ودولة قطر ضيف شرف

  • [13:42]

افتتاح مركز نخجوان للابتكار في الجامعة الحكومية: المركز الإقليمي الثالث في أذربيجان

  • [13:06]

رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان

  • [12:30]

وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا

  • [12:01]

رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو

  • [12:01]

المدعي العام: أذربيجان تواصل تحقيقاً جنائياً بشأن جرائم ضد أذربيجانيين في يكاترينبورغ وتطلب التعاون الروسي

  • [11:33]

رئيس الكوب29 يحذر من كون الزراعة هي الأكثر تضرراً بتغير المناخ ويقدم مبادرتين جديدتين

  • [11:21]

الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا

  • [10:55]

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية

  • [10:45]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • [10:40]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [10:37]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • [09:42]

مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا

  • 30.09.2025 [22:12]

الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث

  • 30.09.2025 [22:07]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث

  • 30.09.2025 [21:42]

وزير الخارجية الاذربيجاني يناقش مع مستشارة نظيره الأمريكي مسائل الشراكة الاستراتيجية وعملية السلام مع أرمينيا

  • 30.09.2025 [21:09]

المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون

  • 30.09.2025 [21:03]

الرئيس ماتاريلا: نثني خاصة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

  • 30.09.2025 [20:55]

الرئيس ماتاريلا: إيطاليا فرحة بالصداقة مع أذربيجان وتفكر في رفعها أعلى مستوى

  • 30.09.2025 [20:52]

الرئيس إلهام علييف: تطور العلاقات الايطالية الأذربيجانية ظاهر اليوم

  • 30.09.2025 [20:46]

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا كانت على الدوام داعمة تطوير علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي

  • 30.09.2025 [20:33]

الرئيس إلهام علييف: طريق شقها خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي وممر الغاز الجنوبي تفتح طرقا أوسع اليوم أمام مشاريع أضخم

  • 30.09.2025 [20:21]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا قد دعمتا بعضهما بعضا كونهما شريكين موثوق بهما طوال السنوات المديدة

  • 30.09.2025 [20:11]

الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان

  • 30.09.2025 [20:01]

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا

  • 30.09.2025 [19:44]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا

  • 30.09.2025 [19:41]

أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة

  • 30.09.2025 [19:35]

المنتدى الأذربيجان الأوزبكستاني للإعلام يختتم أعماله بمناقشة الأخلاقيات والتضليل الرقمي

  • 30.09.2025 [19:18]

سا وزراء أذربيجان وبيلاروس يناقشان تفاصيل العلاقات الاقتصادية في مينسك: مشاريع تعاون جديدة

  • 30.09.2025 [18:48]

حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث

  • 30.09.2025 [18:43]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا على حدة

  • 30.09.2025 [18:36]

مؤتمر في كييف: أذربيجان تعزز دعمها لأمن الطاقة الأوكراني والمشاريع الخضراء

  • 30.09.2025 [18:16]

أمامة شوقي: هدفنا هو خلق شراكة مع أذربيجان في مجالات الرياضة والفلاحة

  • 30.09.2025 [17:48]

منتخب أذربيجان للجوكان يتغلب على نظيره الكويتي

  • 30.09.2025 [17:19]

رئيس الوزراء الأذربيجاني في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي: شحنات الممر الأوسط عبر أذربيجان تزيد 90 في المائة وأزمة بحر الخزر تتطلب جهوداً عاجلة

  • 30.09.2025 [17:11]

مسؤول أوزبكي في باكو: التلاعب العاطفي بالعناوين يضر بمصداقية وسائل الإعلام

  • 30.09.2025 [17:00]

أذربيجان تفتتح سفارة في البحرين لتعزيز العلاقات مع العالم العربي

  • 30.09.2025 [16:52]

مسؤولة أذرتاج: الصحافة تواجه تحديات أخلاقية عميقة في العصر الرقمي

  • 30.09.2025 [15:40]

نائب رئيس شركة "سوكار": الابتكارات تساعد الشركة على أن تكون أكثر كفاءة واقتصادية

  • 30.09.2025 [15:27]

رئيس إيطاليا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

  • 30.09.2025 [15:19]

الذهب تتصدر قائمة السلع غير النفطية المصدرة من أذربيجان

  • 30.09.2025 [15:01]

رئيس بيلاروس يستقبل أعضاء مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة

  • 30.09.2025 [14:51]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع

  • 30.09.2025 [14:27]

قيمة الخدمات التي صدّرتها أذر كوسموس تتجاوز 11 مليون دولار

  • 30.09.2025 [14:24]

رئيس مكتب مصدر في باكو: الخطوات التي تتخذها أذربيجان في مجال الطاقة الخضراء لا تفتح للتعاون آفاقا وطنية فحسب، بل إقليمية وعالمية أيضا

  • 30.09.2025 [13:18]

مسؤول إدارة الرئاسة الأوزبكستانية: يجب تعزيز تبادل الخبرات بين إعلام البلدين

  • 30.09.2025 [13:11]

رئيسة المجلس الوطني: لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا على أساس مبادئ القانون الدولي

  • 30.09.2025 [13:08]

الكشف عن عائدات سوكار بوليمير من الصادرات

  • 30.09.2025 [13:02]

مضاعفة عائدات أذر غولد من الصادرات

  • 30.09.2025 [12:59]

سفير أوزبكستان: التعاون الإعلامي يشكل جسرا بين البلدين

  • 30.09.2025 [12:51]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 30.09.2025 [11:22]

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 40 دولارا

  • 30.09.2025 [11:15]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 30.09.2025 [11:12]

أسبوع باكو للمناخ: أذربيجان تسارع في استغلال إمكانات الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر

  • 30.09.2025 [10:57]

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام

  • 30.09.2025 [10:37]

رئيس وزراء أذربيجان في مينسك: الاتجاهات التكنولوجية هي أساس التنمية المستدامة في استراتيجيات الرقمنة الوطنية

  • 30.09.2025 [10:07]

وكالة أذرتاج وممثلو وسائل الإعلام الأوزبكستانية يجتمعون في باكو لبحث الشراكة وتعزيز الترويج العالمي

  • 29.09.2025 [20:45]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 29.09.2025 [20:12]

وزيرا خارجية أذربيجان وكازاخستان يناقشان الشراكة الاستراتيجية والتعاون في منظمة الدول التركية

  • 29.09.2025 [19:31]

الرامية الأذربيجاني تحصد فضية ألعاب رابطة الدول المستقلة في غابالا

  • 29.09.2025 [19:27]

وزير التعليم يبحث مع نائب وزير التعليم الصيني آفاق تطوير التعاون التعليمي

  • 29.09.2025 [19:25]

وفد مجلس الشيوخ الشيلي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

  • 29.09.2025 [19:21]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يخاطب رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة: أذربيجان تزيد التجارة وتطلق ممر زنكزور

  • 29.09.2025 [19:01]

اربيجان تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة

  • 29.09.2025 [18:51]

قبل قمة منظمة الدول التركية: مراكز الفكر تعزز التعاون

  • 29.09.2025 [18:44]

منظمة الدول التركية تعقد قمتها الرئيسية في أذربيجان: مبادرات السلام والأمن في غابالا

  • 29.09.2025 [18:08]

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف

  • 29.09.2025 [17:55]

تائج الجولة السادسة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 29.09.2025 [16:59]

أذربيجان تعزز سياستها الأفريقية: كبير مفاوضي الكوب29 يطور العلاقات مع القارة

  • 29.09.2025 [16:54]

منظمة الدول التركية تحدد دورها في النظام العالمي الجديد: حوار أمني في باكو

  • 29.09.2025 [16:43]

خبراء يناقشون إرث الكوب29 في باكو: حماية الغابات والتفاوت التمويلي قضايا رئيسية

  • 29.09.2025 [16:34]

محمد فقيري: جمعيتنا تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة بين المغرب وأذربيجان وتطوير التبادلات الثقافية والعلمية والاقتصادية

  • 29.09.2025 [16:15]

وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري

  • 29.09.2025 [16:13]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان باستعراض الوثائق الخاصة بمعارك أبريل 2016م خاصة استهداف قرية بقذائف مدفعية تحتوي على "الفسفور الأبيض"

  • 29.09.2025 [15:20]

رئيس الوزراء الاذربيجاني يزور مينسك

  • 29.09.2025 [14:57]

طاقم التحكيم الهولندي يدير مباراة قراباغ وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

  • 29.09.2025 [14:49]

كازاخستان تزيد توريد الحبوب إلى أذربيجان

  • 29.09.2025 [14:36]

وزير التنمية الرقمية: نقوم ببناء أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمعرفة على البنية التحتية

  • 29.09.2025 [12:55]

ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ: رئاسة مؤتمر الكوب29 تواصل نشاطها الفعال

  • 29.09.2025 [12:37]

الوزير: بعد جائحة كوفيد-19 نما القطاع غير النفطي في أذربيجان بنسبة 6.5 في المائة

  • 29.09.2025 [12:28]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث

  • 29.09.2025 [12:00]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 32 دولارا

  • 29.09.2025 [11:04]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 29.09.2025 [11:02]

انطلاق أسبوع باكو للعمل المناخي 2025: جهود إقليمية تتجه نحو الحلول العالمية

  • 29.09.2025 [10:42]

مراكز الفكر لمنظمة الدول التركية تناقش حالة عدم اليقين العالمية في باكو

  • 29.09.2025 [10:36]

دور ومساهمة وسائل الإعلام الأذربيجانية خلال حرب قراباغ: أذرتاج نموذجا

  • 28.09.2025 [20:44]

حفل افتتاح الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في كنجة الأذربيجانية محدث
الرئيس إلهام علييف شاهد الفعاليات

  • 28.09.2025 [19:57]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني

  • 28.09.2025 [12:30]

رئيس وزراء أرمينيا يعلن في الأمم المتحدة عن إرساء السلام مع أذربيجان ويثني بشكل خاص على دور ترامب في العملية

  • 27.09.2025 [22:14]

الرباط تستضيف مائدة مستديرة بمناسبة يوم إحياء ذكرى 27 سبتمبر

  • 27.09.2025 [21:19]

موظفو وكالة أذرتاج يزورون حديقة النصر بمناسبة يوم الذكرى

  • 27.09.2025 [20:05]

زراعة أكثر من 200 شجرة في خوجالي احتفالاً بيوم الذكرى: تخليد ذكرى الشهداء من خلال التشجير

  • 27.09.2025 [16:41]

 انطلاق بطولة كرة القدم في ألعاب رابطة الدول المستقلة: منتخب أذربيجان تحت 16 عامًا يهزم طاجيكستان بحد أدنى من الأهداف

  • 27.09.2025 [15:41]

الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع كنجة التذكاري ويجتمع مع الصبية نيلاي علييفا التي فقدت والديها جراء الهجمات الصاروخية الأرمينية محدث

  • 27.09.2025 [15:00]

إحياء ذكرى شهداء الوطن في هادروت المحررة

  • 27.09.2025 [14:47]