السفير القطري: مشاركة قطر ضيف شرف في معرض باكو للكتاب دليل على الصداقة الراسخة

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

صرح سفير دولة قطر لدى أذربيجان محمد حمد سعد الفهيد الهاجري في مقابلة مع وكالة أذرتاج على هامش معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب بأن علاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وقطر تتطور بنجاح في مختلف المجالات وتتجاوز الأطر السياسية والاقتصادية لتشمل القطاعات الثقافية والإنسانية.

وشدد الدبلوماسي القطري على أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة متبادلة مهمة لعرض الثقافة الأذربيجانية الغنية والتراث القطري التاريخي والمعاصر مشيرا إلى أن معرض الكتاب يعزز من الاحترام المتبادل والصداقة بين الشعبين.

كما وصف السفير الهاجري مشاركة قطر كضيف شرف في المعرض بأنها مصدر فخر كبير ودليل على الثقة الممنوحة لبلده وكذلك على الصداقة الراسخة بين الدولتين. وأضاف أن قطر تولي اهتماماً خاصاً لتطوير مجالي النشر والمطابع والمكتبات معرباً عن ثقته في تعزيز التعاون مع أذربيجان في هذا القطاع.