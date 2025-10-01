الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مولدوفا في كوبنهاغن

كوبنهاغن، 2 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اجتماعا مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو في كوبنهاغن.

ونقل الرئيس إلهام علييف تهانيه بمناسبة فوز حزب النشاط والتضامن الحاكم المولدوفي الذي تترأسه مايا ساندو في الانتخابات البرلمانية المنظمة في بلدها قائلا إن نتائج هذه الانتخابات تعبر عن إرادة الشعب المولدوفي.

وعبرت الرئيسة المولدوفية عن الشكر على التهاني فيما تقدمت بالتهاني بدورها للرئيس إلهام علييف على النتائج المحرزة بشأن أجندة السلام بشهادة الولايات المتحدة الأمريكية بين أرمينيا وأذربيجان في واشنطن.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من التهاني مبلغا أن النتائج المحرزة بشأن أجندة السلام بين أرمينيا وأذربيجان تكسب أهمية تاريخية.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول آفاق تطور العلاقات الثنائية ولا سيما تم التشديد على وجود فرص واسعة للتعاون في مجال الطاقة.

وأكدت الرئيسة مايا ساندو على الاشادة بالدعم المقدم من طرف أذربيجان خاصة في الفترة التي كانت مولدوفا في أمس الحاجة الى الطاقة.