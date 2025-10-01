الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح اجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن
كوبنهاغن، 2 أكتوبر، أذرتاج
يشارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح اجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية في عاصمة الدانمرك كوبنهاغن.
واستقبل رئيس الوزراء الدانمركي ميتي فريديريكسين الرئيس إلهام علييف وسائر رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماع القمة.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:47]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:33]
وزير التعليم يبحث مع سفير بيلاروس مسائل التعاون
- 01.10.2025 [20:08]
مدعي أذربيجان العام: التحقيق مستمر مع روسيا وكازاخستان بشأن تحطم طائرة أذال
- 01.10.2025 [19:53]
الرئيس إلهام علييف يصل الى الدانمرك في زيارة عمل
- 01.10.2025 [19:01]
مصدر وأذر إينيرجي تبحثان مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة 1000 ميغاواط
- 01.10.2025 [18:18]
ممثلة السفارة: التعاون الثقافي بين إندونيسيا وأذربيجان آخذ في التوسع
- 01.10.2025 [18:02]
افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث
- 01.10.2025 [16:54]
مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي
- 01.10.2025 [16:00]
تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة
- 01.10.2025 [14:41]
بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"
- 01.10.2025 [14:18]
رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان
- 01.10.2025 [12:30]
وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا
- 01.10.2025 [12:01]
رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو
- 01.10.2025 [12:01]
الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا
- 01.10.2025 [10:55]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية
- 01.10.2025 [10:45]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 01.10.2025 [10:40]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 01.10.2025 [10:37]
مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا
- 30.09.2025 [22:12]
الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث
- 30.09.2025 [22:07]
رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث
- 30.09.2025 [21:42]
المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون
- 30.09.2025 [21:03]
الرئيس ماتاريلا: نثني خاصة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
- 30.09.2025 [20:55]
الرئيس ماتاريلا: إيطاليا فرحة بالصداقة مع أذربيجان وتفكر في رفعها أعلى مستوى
- 30.09.2025 [20:52]
الرئيس إلهام علييف: تطور العلاقات الايطالية الأذربيجانية ظاهر اليوم
- 30.09.2025 [20:46]
الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان
- 30.09.2025 [20:01]
الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا
- 30.09.2025 [19:44]
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا
- 30.09.2025 [19:41]
أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة
- 30.09.2025 [19:35]
حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث
- 30.09.2025 [18:43]
رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا على حدة
- 30.09.2025 [18:36]
مؤتمر في كييف: أذربيجان تعزز دعمها لأمن الطاقة الأوكراني والمشاريع الخضراء
- 30.09.2025 [18:16]
أمامة شوقي: هدفنا هو خلق شراكة مع أذربيجان في مجالات الرياضة والفلاحة
- 30.09.2025 [17:48]
منتخب أذربيجان للجوكان يتغلب على نظيره الكويتي
- 30.09.2025 [17:19]
مسؤول أوزبكي في باكو: التلاعب العاطفي بالعناوين يضر بمصداقية وسائل الإعلام
- 30.09.2025 [17:00]
أذربيجان تفتتح سفارة في البحرين لتعزيز العلاقات مع العالم العربي
- 30.09.2025 [16:52]
مسؤولة أذرتاج: الصحافة تواجه تحديات أخلاقية عميقة في العصر الرقمي
- 30.09.2025 [15:40]
رئيس إيطاليا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 30.09.2025 [15:19]
الذهب تتصدر قائمة السلع غير النفطية المصدرة من أذربيجان
- 30.09.2025 [15:01]
رئيس بيلاروس يستقبل أعضاء مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة
- 30.09.2025 [14:51]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع
- 30.09.2025 [14:27]
قيمة الخدمات التي صدّرتها أذر كوسموس تتجاوز 11 مليون دولار
- 30.09.2025 [14:24]
مسؤول إدارة الرئاسة الأوزبكستانية: يجب تعزيز تبادل الخبرات بين إعلام البلدين
- 30.09.2025 [13:11]
الكشف عن عائدات سوكار بوليمير من الصادرات
- 30.09.2025 [13:02]
مضاعفة عائدات أذر غولد من الصادرات
- 30.09.2025 [12:59]
سفير أوزبكستان: التعاون الإعلامي يشكل جسرا بين البلدين
- 30.09.2025 [12:51]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 30.09.2025 [11:22]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 40 دولارا
- 30.09.2025 [11:15]
انخفاض سعر برميل النفط
- 30.09.2025 [11:12]
انطلاق فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام
- 30.09.2025 [10:37]
الرامية الأذربيجاني تحصد فضية ألعاب رابطة الدول المستقلة في غابالا
- 29.09.2025 [19:27]
وزير التعليم يبحث مع نائب وزير التعليم الصيني آفاق تطوير التعاون التعليمي
- 29.09.2025 [19:25]
وفد مجلس الشيوخ الشيلي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 29.09.2025 [19:21]
اربيجان تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة
- 29.09.2025 [18:51]
قبل قمة منظمة الدول التركية: مراكز الفكر تعزز التعاون
- 29.09.2025 [18:44]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف
- 29.09.2025 [17:55]
تائج الجولة السادسة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 29.09.2025 [16:59]
أذربيجان تعزز سياستها الأفريقية: كبير مفاوضي الكوب29 يطور العلاقات مع القارة
- 29.09.2025 [16:54]
منظمة الدول التركية تحدد دورها في النظام العالمي الجديد: حوار أمني في باكو
- 29.09.2025 [16:43]
وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري
- 29.09.2025 [16:13]