الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء أرمينيا في كوبنهاغن محدث

كوبنهاغن، 2 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اجتماعا مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في كوبنهاغن في الثاني من أكتوبر اليوم.

وشهد الاجتماع تأكيد الطرفين على أهمية الاتفاقات المحرزة في قمة واشنطن للسلام المنعقدة بمبادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب فيما شددا مرة أخرى على استعدادهما لبذل الجهود نحو المزيد من تعزيز السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

ولفت الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الارميني على منافع روابط النقل في المنطقة بينما بحثا سير الاعمال الجارية الخاصة بتطوير البنية التحتية في أراضي أذريبجان وكذلك مشروع طريق ترامب للسلام والازدهار تريبب وتبادلا وجهات نظر حول تنفيذ بنود إعلان واشنطن حيث رحب الجانبان في هذا السياق بالقرار المتخذ بالإجماع بشأن إلغاء عملية مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والهياكل ذات الصلة بها.

كما شدد الطرفان على وجوب مواصلة تحقيق تدابير بناء الثقة فيما اتفقا على مواصلة الاتصالات.